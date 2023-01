On apprend aujourd'hui que Fire Emblem Engage, désormais disponible sur Nintendo Switch, sera adapté en manga.Le mangaka sera Kazurou Kyou, connu pour les manga Dead-end-Host, Himedoll!! et Houkago Idol. Les lecteurs du Saikyo Jump pourront suivre les aventures d'Alear dès le 3 février, pour une parution chaque mois, les 3 premiers chapitres seront gratuit via le Weekly Shonen Jump+.