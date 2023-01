… Et le jeu final pour le coup.Une excellente nouvelle pour ce qui est du mapping car la course avec la touche rond… c’était juste atroce…Hâte de tester ces nouveautés dans le jeu final

Parmi celles-ci il y aura dans le patch : ► Une fonctionnalité de paramétrage des boutons a été ajoutée. ► Les ennemis verrouillés qui se déplacent hors de l'écran resteront verrouillés plus longtemps. ► La taille de certains textes a été ajustée. ► Divers problèmes techniques ont été corrigés.

posted the 01/17/2023 at 10:31 PM by killia