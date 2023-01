Quel premier épisode de qualité!J'ai encore un peu de mal avec l'actrice d'Ellie pour l'instant (je trouve qu'elle a un visage qui ne facilite pas la transmission d'émotion, mais bon à voir pour la suite) Pedro Pascal qui va régaler pour ce 1er tier de 2023 entre TLOU et Mandalorian !Tellement hâte de voir la suite en tout cas, franchement c'était un régal ce 1er épisode, j'ai pas trop de négatif à redire, juste que c'était très bon! Et vous alors ?PS: Je rappel que c'est disponible tous les lundis vers les 3H' du matin sur Amazon Prime!

posted the 01/16/2023 at 12:46 PM by ratchet