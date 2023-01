Alors voilà j'étais attiré et curieux concernent le dernier rpg tactique de Square Enix, alias "Triangle Strategy"



Alors j'ai regardé sur amazon pour alimenter ma switch et là j'ai fait un bond, et j'ai regardé ma steam Deck et bingo



Curieusement j'ai aussi trouvé Triangle Strategy pour 38 euros



Merci Gabe !!!