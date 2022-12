Ayant longtemps joué à Rocket League en 120 fps sur PC par défaut car c'était considéré comme le Saint Graal par les joueurs d'Internet, je me suis un jour décidé à essayé le 90 fps. Et franchement.. je ne vois pratiquement pas de différence entre les deux!À 90 fps, la réactivité est aussi bonne et l'impression de fluidité presque similaire qu'à 120!Du coup ben je laisse maintenant les jeux compétitifs à 90 fps, car cela me permet de mettre les ressources autre part.. comme plus de détails ou une meilleure résolution. Car une bonne expérience pour moi passe autant par la fluidité que l'image.Et vu que je viens d'acquérir une PS5, je suis impatient de pouvoir essayer leurs jeux en mode 40 fps car pour moi c'est le même principe. Et vu que 40 fps est une énorme amélioration de fluidité et de réactivité par rapport à 30 fps..Expérience vécue puisque j'ai l'habitude de jouer en VRR entre 40 et 50 fps à Forza Horizon sur PC. Et je ne vois que très peu de différence entre ces fréquences et le 60 fps standard..D'ailleurs je suppose que c'est cette même idée qui explique pourquoi le PSVR2 va proposer une oscillation de fréquence d'image entre 90 et 120 fps.. pour sauver des ressources et optmiser le rendu.EN TOUT CAS, 40 et 90 fps sont les meilleurs rapports Qualité/Performance que j'expérimente après de nombreux tests en jeux.Et vous, quelles sont vos trouvailles et/ou expériences personnelles ?