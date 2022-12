Salut tout le monde,



Il y a 3 ans, j'avais commencé Sekiro et j'avais arrêté au bout de quelques heures de jeu car je le trouvais brouillon, imprécis dans son système de combat, pas agréable manettes en main. Je n'y prenais aucun plaisir.



Puis il y a 2 mois, un pote n'a pas arrêté de me mettre la pression pour que je le retente car il ne comprenait pas les reproches que je lui faisais.



J'ai bien fait de l'écouter finalement car j'ai finalement passé un très bon moment et j'ai moi-même pas compris comme j'ai pu avoir un avis aussi négatif à l'époque. Je pense qu'il y a des fois où ce n'est tout simplement pas le bon moment.



J'ai tout d'abord aimé la nouvelle proposition de From Software car, avec les Souls, je trouvais que le studio commençait sérieusement à s'enliser. L'ambiance japonaise, un gameplay bien plus vif, plus vertical qui joue beaucoup sur la parade et l'esquive faisaient plaisir à voir. J'ai aussi bien aimé la progression qui était moins frustrante grâce à une meilleure gestion des checkpoints qui nous rapprochaient enfin des boss.



Une difficulté bien plus équilibrée car je n'ai jamais réellement trop galéré pour les tuer sauf le boss final où je ne compte même plus le nombre de tentatives.



Je ne vais pas m'attarder sur ses points négatifs car ce n'est pas là le sujet.



Mais voilà comment un jeu, grâce à une seconde chance, est passé du statut de mauvais jeu à celui de très bon (à mes yeux). Cela ne vaudra pas pour toutes les secondes chances bien sûr mais ça ne coûte rien d'essayer ;-)