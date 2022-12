Salut la team, voici un petit partage sur le MOD Resident Evil Containment.Containment est un MOD sur la version de 1996 de Resident Evil, on y incarne Ghost et Hunk qui vont aller voir ce qui se passe dans le labo souterrain du Manoir Spencer suite au déclenchement d'une alarme de sécurité.En plus des zombies, la confiance se fragilisera au cours de l'aventure, en effet, à peine quelques minutes sur le site, Hunk recevra l'ordre d'éliminer son partenaire de combat, Umbrella affirme que Ghost est en réalité un agent double pour la solde d'une autre compagnie, ce dernier nie les faits et affirme qu'il est ici pour retrouver une scientifique, qui n'est d'autres que sa sœur.Hunk ira-t-il au bout de sa mission? La sœur de Ghost existe-t-elle vraiment ?On le sera normalement en 2023 car le MOD est en stand-by (épisode 3 non disponible), en tout cas le MOD est vraiment excellent, avec la présence de nouvelles énigmes, de CrimsonHead, d'un scénario simple mais terriblement prenant et surtout la promesse d'un nouveau décor inédit dans la saga pour l'épisode 3 (visible a la fin de l'épisode 2).Puis bravo aux moddeurs pour le coup du Manoir Spencer plonger dans le noir et d'une petite portion jouable dans la forêt dans l'épisode 2.Pour les curieux je vous laisse avec la redif de mon Lives Découverte, bon visionnage.Lien direct de la vidéo: