Officiel: L'UE dément l'argument de la FTC selon lequel Microsoft a pris un engagement pour ne pas rendre exclusifs le contenu Bethesda.



- Donc ils n'avaient effectivement rien promis, ni en privé ni en en public.



- La FTC est complètement larguée sur cette affaire, il suffit de lire leur rapport complet et de comprendre que ils ne sont pas compétent sur l'industrie du JV.



- EU: "Microsoft didn't make any commitments to EU regulators not to release Xbox-exclusive content following its takeover of ZeniMax Media".



https://twitter.com/klobrille/status/1601265778942414848?t=CkFzAQjCKf7DIoGQFk8mPQ&s=19