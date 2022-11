Voilà depuis le lancement du dernier arc, c'est un sans faute voir un perfect.L'episode 6 et 7 pffffffffffffffff je trouve meme pas les mots pour expliquer mon ressenti et émotion que je n'avais plus ressenti (a part quelque épsiode o.p.)Ya eut la semaine passée une présentation des 13 sanguinaires, et aujourd'hui une autre présentation a eut lieu pendant l'épisode 7 (On les reverras dans l'arc de l'enfer j'en suis sur)Episode 6 Yamamoto vs Yhwach putain d'épisodeEpisode 7Instant Emotion avec Byakuya qui demande à Ichigo de proteger la Soul SocietyL'arrivée IchigoTrop bon, j'éspère qu'il y aura pas de pause après l'épisode 10