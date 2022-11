God of war Ragnarok est la suite tant attendu 4 ans après le premier épisode. Elle a suscité énormément d’attentes que ce soit scénaristiquement parlant mais aussi pour la conclusion de l’arc Nordique.Que dire après avoir fini le jeu en 30 h ? Eh bien des choses positif et d’autres choses qui m’ont dérangé manette en main.Après une introduction qui met la patate , le scenario ce met en place doucement mais sûrement le retour de Kratos fait toujours plaisir et je dois dire que graphiquement que ce soit la modélisation des perso ou la DA c’est absolument sublime sur ma ps4 , encore mieux réalisé et poussé que le dernier épisode.On y retrouve le même gameplay et les quelques nouveautés apporte une variété en plus à vaincre les ennemies , une bonne surprise de ce coté là.Le traitement des personnages est parfois très bon comme le cas de Kratos ou de Thor même Freya s’en sort plutôt bien mais sur certains parfois très inégal ce qui les rends presque invisible voir pas très pertinent.J’avais vraiment aimé le premier épisode qui a eu cette effet de surprise et je dois dire que sur celui ci qui a pour titre « Ragnarok » manque vraiment de punch et de folie , il y a quelques combat ouf mais j’ai n’ai pas retrouvé ce coté épique comme avec Baldur. Et certaines choses sont limite en arrière plan.Et deux mots sur la narration que j’ai trouvé inégal au possible , l’introduction donne le ton et après vers le milieu c’est plat de chez plat avec du remplissage à gogo , certains choix scénaristique sont mal amené et le découpage est assez spécial , la dernière partie sauve un peu le reste.Le jeu est assez frustrant en mode normal , les phases de traversé des royaumes sont beaucoup trop longue avec des ennemies qui apparaissent toute les deux secondes, ce qui amènent au fils des heures de la lassitude et de l’ennuie.Les ennemies sont plus variés certes un bon points mais j’ai eu du mal au design de certaines.Je m’attendais à un level design plus recherché. J’ai senti beaucoup de rigidité dans le gameplay avec un schéma en boucle et un aspect trop sac à pv.Dommage de ne pas avoir pensé à un switch de personnages durant les phases , ça aurais varié un peu plus.Les énigmes sur cette épisode m’a personnellement gavé parfois je n’avais pas l’impression de contrôler Kratos.Kratos qui est incapable de sauter à 10 mètre de hauteur , de briser des obstacles en bois ou en pierre pour passer, des énigmes à outrance pour pas grand-chose.Le jeu est très dirigiste (que je n’avais pas senti dans le premier) et les perso que ce soit Mimir ou Atréus parle beaucoup trop et aident trop souvent le joueurs ( dommage que ce soit pas désactivable)