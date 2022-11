je sais pas si vous saviez (on se rappel ceux qui avaient eu la chance de se choper elden ring a 30€ en turquie)eh bah c'est fini ,le systeme de gift ayant été supprimé pour la turquie et l'argentine les vendeur ne seront plus en mesure de proposer des clé de jeux de ces pays ,donc fini les prix sexy pour les nouveautés sur XboxSource mon fournisseur et il vend uniquement sur compte pour ces store désormais (donc faut filer son compteEntre la taxe NEXT GEN et ca ,on se retrouve a 62€ demat pour Callisto protocole store bresilien ,sans partage de comptele physique s'impose