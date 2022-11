Anime

Digimon a toujours été une série plus mature que Pokemon qui abordait certaines thématique serieuse avec des personnage qui mourrait ou des implication politiques (la saison 2 a même un CD drama centré sur le 11 septembre), mais jusqu'à présent, son statut de série pour enfant visant les moins de 10 ans faisait que la série restait assez safe.Mais avec Digimon Ghost game, les choses ont changé, la série est confié à Kimitochi Chioka, un des meilleur réalisateur du studio Toei qui a un certain penchant pour les série d'horreur (il a signé en 2008 Hakaba Kitaro, l'adaptation fidèle et glauque du manga Kitaro et l'épisode du salaryman de la série Kitaro de 201et avec Ghost game, il s'amuse avec le fait que les Digimon soient invisible pour la plupart des humains pour faire des petites histoire d'horreur avec des légendes urbaines.On a ainsi des Digimon faisant vieillir les gens pour leur voler leur temps de vie, des momie digimon les enlevant pour les foutre dans des sarcophage, le tout en évitant d'être trop graphique pour pas choquer les petits. bref pas mal de concept flippant qui pourront faire frissonner vos gosses et même vous si vous voulez des histoire creepy mais non terrifiante.Mais il arrive aussi que la série porte ses couilles et utilise son design mignon et l'absence de sang pour offrir des scene réellement terrifiante comme dans l'un des derniers episodes où l'un des 3 premier principaux tombent sur des champignons qui leur font comprendre qu'être Vegan c'est barbare.La scene a surpris même au japon car ce genre de scene dans les anime jeunesses normalement ne passent pas la censure.