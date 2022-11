Alors ce n'était pas mauvais, c'était même bien, j'ai fait le DLC en une soirée non-stop tellement la maitrise du recyclage chez Capcom est un véritable savoir-faire dans la boîte, mais on s'attendait a un plus grand spectacle, surtout pour un DLC qui conclut l'arc Winters, d'une importance cruciale donc.Tous les décors, tous les monstres, toutes les armes, toutes les animations, et j'en passe, sont déjà présent dans la campagne de base, c'est du reskin de mob et du réchauffer de A a Z.L'unique nouveauté de ce DLC, c'est Rose et ses pouvoirs, personnellement j'ai adoré le personnage dans le sens que son histoire est assez tragique et on ressent quelque chose pour les personnes dans son cas (un enfant qui n'a jamais connu son père a cause d'un décès), ça peut toucher des gens sa petite histoire même si on ne va pas sortir les mouchoirs (la VO est en tout cas parfaite, la VF j'en sais rien par contre).Malgré la simplicité du scénario, la magie opère et on se demande comment va se finir cette petite histoire même si on est a la frontière d'un Resident Evil, on parle quand même d'une ado qui s'infiltre dans une mémoire collectif pour trouver un cristal qui va lui retirer ses pouvoirs trop envahissants dans sa vie de tous les jours...Bref, on s'amuse donc jusqu'à la fin mais on s'attendait a vraiment mieux qu'un recyclage bas gamme surtout après les excellents DLC de Resident Evil 7 (campagne de Chris, campagne de Joe Baker, le jeu de cartes, Ethan Must Die, la chambre etc etc).C'est hallucinant comment la Gold Editon de Resident Evil Village fait pitié devant celle du 7, on a une caméra TPS en option (les scènes restent en caméra FPS, bonjour l'intérêt), un Shadow of Rose plaisant mais indigne d'une conclusion qu'on attendait tous, et 2 missions d'un mode Mercenaire qui est probablement le mode mercenaire le plus mauvais de la saga, le tout pour 50 balles et avec un code de téléchargement dans une boîte?C'est très limite là, les fans qui adulent ça sont d'une indulgence incroyable ou d'un fanboyisme sans nom.Très déçu du contenu de cette Edition Gold donc, et d'un DLC qui manque cruellement de moyen, je retiens surtout le passage après le château dans le DLC de Rose, sans SPOIL, ça fout foutrement la trouille et c'était juste génial, mais bordel cette ennemie qui s'amuse avec la caméra du joueur, c'est une idée de génie, c'est une réussite totale ce passage. Quel dommage cette feignantise de la part de Capcom en tout cas, une mauvaise fin pour les Winters donc.-Rose Winters, l'unique nouveauté tout simplement-Shadows of Rose, un DLC sympathique-Beaucoup de scènes scénarisées pour un DLC de RE-Le passage après le château dans le DLC, juste EX-CE-LLENT-La caméra TPS dans la campagne d'Ethan pour les allergiques a la caméra FPS-Le Sound Design 5 étoiles si vous avez le matos (depuis RE7 ça)-Une très bonne ambiance horrifique dans le DLC de Rose-Un twist sympathique a la fin et un retour d'un perso qui fait plaisir-Une Edition Gold hors de prix pour un simple code de téléchargement dans une boite-Une Gold Edition dans l'abus (qu'un DLC et 2 Bonus...)-Un mode mercenaire trop secondaire-Un Shadows of Rose indigne d'une conclusion a cause d'un recyclage omniprésent-La caméra FPS durant les scènes a la 3e personne dans la campagne d'Ethan