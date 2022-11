Sony vient d'annoncer ses résultats du dernier trimestre et cette figure a attiré mon attention. On y voit le nombre d'abonnés aux PS+ diminuer mais les revenus augmenter ! C'est bien entendu grâce aux nouveaux paliers du PS+ qui font que certains paient plus.Ces chiffres nous permettent ainsi de calculer une estimation du nombre de ces individuent qui contribuent à détruire l'industrie du jeu vidéo.Sachant que les revenus du trimestre s'élève à 117 milliards de yens, on convertit en euros pour la suite ça fait 800 millions, on multiplie par 4 et on divise par le nombre d'abonnés de 45,4 millions, ça donne une moyenne de 70,5€ par an par abonné.Si x est le nombre d'abonnés Essential à 60€/an, 1-x celui des Extra à 100€/an (les Premium c'est 0 sinon c'est trop compliqué et puis de toute façon personne n'est assez bête pour s'abonner à ce truc),alors : x * 60€ + (1-x) * 100€ = 70,5€Par conséquent : x = (70,5 - 100) / (60 - 100) = 0,7375Et donc les abonnés Extra 1-x = 26,25% soit ~12 millions.Le compte est bon.