Pour rebondir sur l'article du manga star wars du blog @Leblogdeshacka



@Leblogdeshacka : "Cette histoire fut une belle surprise, en nous faisant découvrir le côté Rebelle, mais aussi celui de l'Empire."



Oui, c'est exactement aussi ce que fait actuellement la série Andor, mais pour la série je trouve que c'est une mauvaise idée, personne n'est demandeur de savoir comment fonctionne la rébellion et surtout l'empire, cela devrait rester juste effleurer.

Un état totalitaire on en a une déjà idée avec l'histoire qu'on nous apprends à l'école (2nd guerre mondiale,etc) donc savoir que l'empire a des problèmes de logistiques ou comment sont prises les décisions, un livre ou un dictionnaire sur star wars auraient bien plus sa place pour cela.



Star wars dans ses films (la vrai et unique trilogie) va droit au but et offre du spectacle, Cela raconte une belle et grande histoire...on a pas besoin de connaitre que la mère d'un chef de la corporation qui a un fils sujet à des problèmes psychologique personnels. Tu peux d'ailleurs gommer tout cette partie avec une telle facilité qu'on comprends qu'elle est inutile.



Les 6 premiers épisodes racontent le plan d'un braquage et auraient clairement pu tenir simplement sur 2 épisodes.



La direction artistique est très très irrégulières, globalement elle est assez basique voir cheap mais on ne sait jamais pourquoi balance tout d'un coup du lourd.



Le ton adopté fait qu'on peut se demander si on est devant un film star wars, c'est très froid à tous les niveaux.

Vraiment cela aurait pu être un film de SF random, hormis quelque trucs et les noms rebellions, empire, Palpatine répétés à bout de champ.

Le truc qui éloigne la série de l'ambiance d'un Star Wars...l'ambiance musicale: AUCUN thème Star wars...à croire que Disney n'est pas au courant qu'ils ont achetés les droits à Lucasfims. Vraiment la musique est froide et juste d'ambiance mais pas mémorable et surtout aucunement reconnaissable à l'ambiance star wars



Raccourci scénaristique grotesque pour poursuivre après l'épisode 6.



On va dire qu'on s'ennuie quand même car le rythme adopté n'aide pas, cela se regarde mais rien de mémorable mais que cela n'a rien à voir avec les séries Bidons comme She-Hulk.



12 épisodes...on aurait aimé qu'Obiwan eu bénéficié de quelque chose de cet ampleur (avec quand même bien sur un autre traitement et histoire).



Dernière pique, l'acteur de cassian qui joue donc le rôle principal apparait dans les crédits comme producteur...truc classique pour se remplir les poches chez les acteurs....il mouille donc la chemise mais à un moment on voit des scènes où c'est trop focalisé sur son jeu...le film aurait du s'appeler Cassian et pas Andor. Exemple dans la prison, la première fois qu'il arrive en descendant l'ascenseur, va savoir pourquoi, ils s'arrêtent tous de travailler, on lui la présentation en mode VIP. Il n'est qu'un prisonnier parmi d'autres pourtant.



Avec Disney plus c'est court et plus c'est divertissant ...1 seul épisode pour Wherewolf mais c'est déjà mieux, plus condensé et divertissant même si c'est assez léger sur le fonds.