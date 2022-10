Grand fan de la saga Arkham, a l'annonce de ce jeu j'étais plutôt curieux sans être hypé et au fil des présentations j'avoue que mon intérêt a décliné. Je l'ai finalement pris sans aucune attente et je suis plutôt surpris, en bien.Après quelques heures de jeu, je trouve que ce Gotham Knights tient plutôt bien la route nous ne sommes clairement pas devant un jeu de l'année, mais les notes me semblent un peu sévères car sans être a la hauteur des jeux Arkham il y'a pas mal de bons points.En tout cas je prend beaucoup de plaisir dessus, le scénario est intriguant car il faut réunir tout les indices au fil de l'intrigue pour comprendre où celle-ci va nous mener avec un aspect enquête différent des jeux Arkham mais qui reste assez poussé. L'interaction entre les personnages est très réussi entre les 4 héros offrant des dialogues intéressants car ils ont tous des caractères différents et Alfred est plutôt touchant, ayant une place assez importante.La ville de Gotham est grande et plutôt bien faite, varié avec ces 5 districts, pas mal d'endroits faisant penser a des lieux bien connus des fans de Batman. On ressent un feeling très "Spider-Man" (beaucoup + que les jeux Arkham) dans le gameplay comme les quêtes secondaires. Plutôt une qualité ou un défaut ? Tout dépend ce qu'on attend a la base.Le gameplay justement permet pas mal de combos et pouvoir alterné avec 4 personnages qui ont tous leur particularité est surement son plus gros point fort (la force pour Redhood, l'infiltration pour Robin, capacités de hacking de Batgirl...) il est par contre dommage que le système de contre des jeux Arkham n'a pas été gardé... dans l'ensemble on sent un feeling pas mauvais mais plus générique.Graphiquement ça tient la route jouant sur PC, après nous ne sommes pas devant une claque graphique next-gen mais il y'a de jolies effets notamment lors des cinématiques.Les +- La possibilité de jouer et d'alterner 4 héros pendant tout le jeu et a tout moment offrant une grande variété de situations- La possibilité de faire toute l'aventure a 2- Le scénario, mystérieux et intriguant qui se révèle petit a petit crescendo avec plusieurs clin d'oeil aux comics- Le développement des personnages misant sur l'aspect émotionnelle de la disparition de leur mentor offrant des séquences touchantes- Un jeu généreux en contenu avec pas mal d'activités annexe (rappelant Spider-Man)- Le coté RPG et customisation/craft assez completLes -- Globalement moins marquant que les jeux Arkham sur beaucoup de points (Ambiance, musique, gameplay)- Aucun feeling de déplacement avec la Bat-moto- Un coté répétitif dans les activités annexes de la ville- Une caméra lors des combats qui peut parfois poser problème- Le casting de méchants pas assez garnisJe ne l'ai pas encore fini donc mon avis peut encore évoluer, mais je dirais que pour toutes les personnes qui aiment l'univers de Batman et/ou les jeux de super héros (notamment Spider-Man), fan de comics, c'est un jeu qui mérite qu'on lui donne sa chance. Juste ne vous attendez pas a un jeu de l'année ou qui révolutionnera le genre.En somme un bon jeu a défaut d'être excellent !Je lui met une note de 15/20