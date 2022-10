La s2 d'Arcane est en cours de développement et devrais arriver dans le courant de l'année 2023.Niccolo Laurent, PDG de Riot Games « Alors oui, on travaille sur la saison 2 d’Arcane. La bonne nouvelle : vous n’aurez pas à attendre 6 ans (le temps qu’il nous a fallu pour faire la saison 1). La mauvaise nouvelle : ça n’arrive pas en 2022 ».Selon les Showrunners, la relation entre Vi et Caitlyn devra s’approfondir et la saison deux devrait offrir une plus grande place à Vi et Powder (Jinx). Alex Yee a déclaré à cet effet : « Nous avons voulu raconter une histoire organique entre CaitLyn et Vi, ce qui donne l’impression que nous sommes fidèles à la façon dont nous les voyons. La manière dont nous voulions déployer cette histoire a toujours été en quelque sorte, déterminée. Ce que vous verrez dans la saison 2 dévoilera “la grande image ‘que nous avons d’eux depuis le début".Ci dessous un lien de la playlist de 7 parties des coulisses de la s1https://youtube.com/playlist?list=PLbAFXJC0J5GYEkfxnGTWnvgcEypgBeAb5Et sinon un petit amv sympa à voir et revoir.