Franchement je viens de me remater le trailer Silent Hill 2 Remake et ça claque bien comme il faut n'empêche, du pure next gen comme il se doit et ça se voit clairement, impressionnant aussi sachant que c'est fait un studio indé. Franchement s'il respecte l'œuvre ça risque d'être une grosse claque monumental, non seulement va ressusciter la licence comme il se doit, mais aussi propulser Blooper dans un nouveau level