Bonsoir Gamekyo, j'avais à la base prévu un article blindé d'analyses sur Zelda Tears of the Kingdom (le dernier trailer notamment). J'ai lâché l'affaire parce que ça aurait je pense trop riche, indigeste et pas forcément très intéressant. Après tout chacun a vu le trailer et s'est fait son avis.Néanmoins today je ressors un peu le sujet à la faveur d'une vidéo que j'ai trouvée plutôt pas mal. Elle s'intitule 8 Analogies entre Tears of the Kingdom et Twilight PrincessBon clairement certains points sont capillotractés, on sent que le gars cherche le moindre petit truc qui peut rappeler Twilight Princess pour étoffer sa liste et il perd direct en pertinence dans le processus. Il y aura même à priori une deuxième partie à cette vidéo donc bon le gars est inspiré !Mais il a l'avantage de très bien illustrer son propos et notamment dans le point numéro 2 il met très bien en lumière la connexion entre les deux jeux en mettant bien en parallèle le design de l'épée du logo du jeu (ouf) et les nombreux éléments de Twilight Princess qui lui ressemble.dans ce jeu. Tous les peuples un peu stylés des Zelda "majeurs" sont dans Breath of the Wild (Zora, Goron, Piaf, Korogu, Sheikah etc) et je pense que Tears of the Kingdom va se charger de faire revenir les Twilis. Un peu à la manière des Sheikahs qui jusque là n'avait pas grand chose à part Impa pour les représenter, Les Twilis auront peut être même leur un village propre avec ses habitants, sa musique, son style, ses quêtes etc. Et... je trouve ça cool! Twilight Princess nous a servi des personnages réussis avec Midona, Xanto mais ça s'est un peu arrêté là (il y a juste le palais du crépuscule et 4 guss déformés devant super!)Aussi pour moi ça à du sens car vu le premier trailer du jeu, ça sent le retour de Ganonet après tout le dernier Ganondorf c'est bien celui de Twilight Princess. Alors sait on jamais, vu qu'ils ont tout les 2 comme un trou dans la poitrine... (cf la vidéo)c'est qu'en gros si Ganon "le fléau" revient avec tant de régularité c'est anormal. C'était devenu tellement récurrent que les hyliens avaient même fini par créer des armes (les gardiens et créatures divines pour se tenir prêt à "accueillir" Ganon dès qu'il se pointe.En gros à un moment de l'histoire il y a des gens qui ont pas fini proprement le boulot. Autrement dit : il y a des Link et Zelda précédents qui ont laissé moisir le cadavre de Ganondorf sous le château. L'objectif de cet opus serait donc d'en finir "définitivement" avec cet espèce de malédiction en s'attaquant à l'origine du problème à savoir Ganondorf. (Bon on sait qu'à un moment ou a un autre Ganon finit toujours par revenir mais là il s'agirait de s'en débarrasser plus "durablement")Voilou pour le plus gros morceau. Maintenant juste 3/4 théories placées là comme ça:- La map du jeu aura au moins un étage (comme dans les donjons) ça me paraît indispensable dans un jeu qui semble miser sur la verticalité et la découverte d'un monde aérien. On va sûrement passer beaucoup de temps à switcher entre ciel et terre. C'est très Zelda dans l'esprit en tout cas.- Zelda depuis qu'elle est tombée dans les abysses ont l'a pas revue. Ca risque d'être un des points critiques du scénario. Peut être qu'elle va mener sa propre quête dans les entrailles d'Hyrule ?- De manière générale, Link et Zelda vont avoir affaire à un gros challenge. Ganon c'était un esprit maléfique qui avait une influence néfaste. Ganondorf c'est un homme vicieux, intelligent qui va. Il est en plus très certainement overpowered et bien énervé après avoir été contenu pendant des millénaires. C'est en tout cas ce que suggère l'effusion de malice qui carrément léviter le château et aussi la corne des ennemis qui ont poussé comme s'il était devenus plus... démoniaques @_@ Et d'ailleurs il tellement balaise ce Ganondorf, qu'il faudra peut être plus d'un jeu pour l'étriper.- Ce qui m'amène a une dernière théorie un peu beaucoup au feeling :. J'ai tendance a penser que ça sera le deuxième titre d'une trilogie. Beaucoup de gens ont l'air de dire que le fait que Nintendo n'ait pas une Switch 2 ou Pro à sortir au même moment est une opportunité manquée et un futur handicap pour l'éventuelle "Switch 2". Je suis plutôt d'accord sur le principe et c'est pour ça que je pense probable que le fin mot de l'histoire se passera sur Switch 2 avec un troisième jeu optimisé pour elle. L'avenir nous le dira !Voilà n'hésitez pas à réagir et à me balancer vos propres théories dans la tronche j'adore ça!