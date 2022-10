Pour le lire sur le site source :Pour désigner leur monde, les peuples de Xenoblade Chronicles 3 ont choisi le mot Aionos (αἰώνιος). Un mot de grec ancien qui signifie Éternel, siècles ou éternité.Une idée qui dépasse largement la compréhension et le temps d’une simple vie humaine.En temps que simples mortels,pourrait donc renvoyer à la sacralité absolue cherchée de tout temps par les Hommes : celle de la de la Vie Éternelle.Cependant, pour les peuples guerriers de Keves et d’Agnus, les 2 nations colossales qui s’affrontent depuis l’Aube des Temps, l’Aionos n’est pas un symbole de vie éternelle, mais de mort, de guerre, et de son inaltérable recommencement dans un conflit aux origines inconnues et semblant sans fin.Après une première introduction cryptique semblant indiquer que 2 mondes se sont entrechoqués, le joueur découvre l'univers de Xenoblade Chronicles 3 : un monde qui semble dominé par le gigantesque massif d’Uraya, titan bien connu des joueurs ayant joué au second opus et dont la dépouille git désormais, telle une montagne inébranlable.Xenoblade Chronicles se passe donc en toute logique après les aventures de Rex et dePyra (Xenoblade 2) :. Mais comme ce choc avec un autre monde présenté en introduction, d’autres éléments du paysage semblent également invoquer la Plaine de Gaur du titan colossal Bionis, issue de Xenoblade Chronicles 1. Les 2 mondes se seraient-ils entrechoqués comme le laissait penser l’introduction ?, voire agréable, tant ce nouvel épisode y fait référence et récompense le fan de par de nombreux clins d’œil et diversEn tant que novice, sachez néanmoins que vous ne serez pas perdus, car comme ses aînés, le récit de Xenoblade Chronicles 3 peut se suffire à lui-même et s’apprécier en tant que tel du début à la fin.A vous donc de décider si vous souhaitez vous lancer d’emblée dans cette belle aventure ou compléter les opus précédents pour maximiser la compréhension de ce vaste univers.ils sont créés dans des pouponnières artificielles (appelées berceaux) par leur Reine, grande autorité du Royaume et considérée comme la Mère de tous les soldats de Keves.Cette conceptionse déroule en quelques secondes : de l’état d’embryon, le Kevesien arrivera à celui d’un enfant d’environ 10 ans en quelques secondes, pour ensuite s’éveiller dans ce monde.En plus de ne pas naitre de façon naturelle et de ne pas avoir de réelle enfance, les êtres de Keves n’ont pas non plus la même espérance de vie : ils ont été conçus pour vivre 10 ans, jour pour jour et pas un de plus. Les années sont appelées Périodes. Les aînés les plus âgés de la communauté auront donc l’apparence de la vingtaine, mais en réalité pas plus de 10 ans d’existence sur cette Terre.les Kevesiens n’ont aucune conscience d’être des hommes ou des femmes : ils ignorent le sentiment de genre, tout comme ils n’ont aucune connaissance de la sexualité et de la reproduction naturelle.Une scène de bain mixte nous le confirmera d’ailleurs en début d'aventure, tant la nudité ne semble en rien les gêner.Le concept de jeunesse/vieillesse leur est aussi inconnu : ils ne savent pas ce que c’est et n’ont même pas observer la faune de mammifères vivant en Aionos pour réaliser que leurs vies ne sont pas régies par les mêmes principes qu’eux.Lorsque l’on voit le système de « naissance » des Kevesiens, on ne peut que penser au parallèle avec lesde, ou bien encore, pour les plus connaisseurs, le film de 1976(merci à Blondex pour cette référence).Vous découvrirez au gré de l’aventure que le parallèle avec ces 2 références va encore plus loin, mais je n’en dirai pas plus.Au début du jeu, nous ne connaissons que le point de vue et l’organisation des Kevesiens.La nation kevesienne est donc un royaume, dirigé par la Reine (on ne connait pas son nom au début, mais les fans auront rapidement une idée en la voyant pour la 1ère fois), mère de tout le peuple de Keves., et les soldats vivent dans des colonies numérotées : nos héros font par exemple partie de la colonie 9 (: Tau, Iota, Alpha, etc).Chaque colonie Kevesienne est dirigée par un Commandant, souvent désigné par les soldats eux mêmes., ambassadeurs assurant l’autorité politique entre le Royaume de Keves et les colonies sur le champ de bataille. Chaque colonie est dirigée par un consul attitré et ce sont en réalité eux qui en sont les véritables Maîtres., cachant leur véritable identité sous un masque et se désignant nominativement par une lettre de l’alphabet (Consul A, consul B, consul C). On sait très peu de choses sur ces derniers, mais leur parole fait autorité pour toute la chaîne de commandement,. Leur parole fait donc Loi, pour le meilleur et pour le pire.Une colonie commence toujours au rang poussière, puis, si elle grimpe les échelons de part ses victoires, est désignée ensuite par des métaux de plus en plus précieux : étain, cuivre, fer, acier, argent et enfin, le graal, le rang Or. Chaque rang hiérarchise la place d’une colonie par rapports aux autres en termes de prestige.Plus un rang est élevé, plus une colonie sera bien servie par le Château en terme de ressources militaires mais aussi et surtout en terme de nourriture, véritable point névralgique des troupes, car les soldats ignorent tout de l’agriculture et sont donc totalement dépendants du Château de ce point de vue là.L’aventure commence en pleine bataille : Surplombés de leur gigantesque Ferronis, 2 bataillons de Keves et d’Agnus s’affrontent.Tous comme l’ensemble de leurs camarades, Noah, Lanz et Eunie sont donc des soldats-nés qui ont pris part au combat après l’entraînement en 1ère période, dans le camp de Keves.Depuis leur naissance et jusqu’au jour de leur mort, les Kevesiens (mais aussi les Agnusiens) ne connaitront que l’enfer de la Guerre et de ses batailles. Nés pour combattre, vivre pour tuer : tel est leur quotidien.Cette exigence répond à un besoin vital du peuple de Keves : celui de récupérer l’énergie de leurs adversaires lorsque ces derniers meurent, en la stockant via le cadran vital de leur Ferronis.Cette énergie stockée est ensuite utilisée pour rendre les troupes plus fortes :. Si une colonie ne tue pas constamment, elle ne pourra pas faire face à de puissants adversaires.La Mort est donc une nécessité et le quotidien de Noah, Eunie et Lanz.Passée la première heure consacrée à leur première période, on peut se rendre compte qu’une fois arrivés à l’âge « d‘adultes », bon nombre de leur camarades d’entrainements sont déjà morts, tués sur le champ de bataille par l’ennemi.Cette nécessité de tuer pour s’approprier la vie des autres, et ce Diktat mortifère permanent des Consuls, rappellent indéniablement le lore de Tales of Arise (2021), avec ses Seigneurs prenant pour leurs propres comptes la vie de leurs sujets qu’ils oppressent.Vous constaterez que les similitudes ne s’arrêtent pas là dans le scénario, mais chut, je n’en dis pas plus.La vie des soldats de Keves semble décidément très courte et faite de violence et de mort du début à la fin de leurs existences.Pourtant, certains arrivent à tenir jusqu’à leur 10ème période, c'est-à-dire la fin de l’espérance de vie pour tout soldat de Keves. Arrivés à l’âge de 10 ans, leurs corps vont inévitablement se désagréger.Pour obtenir une fin digne et à la hauteur de leur mérite et pour avoir combattu durant toute leur existence,. Rares sont celles et ceux qui arrivent à survivre jusqu’à cet ultime honneur.Les plus chanceux (ses) auront alors le droit à une cérémonie d’adieu à la hauteur de leur tribut : celle du Grand Retour. Lors de cette cérémonie, les passeurs d’âmes, des soldats musiciens, vont alors entamer un concerto à la flûte traversière, et le vétéran, arrivé à sa dixième période, se volatilisera alors en un amas de particules de lumières pour rejoindre le giron de la Reine et retourner en son sein, dans l’au-delà.Xenoblade 3 ne transgresse en rien les fondamentaux de la série : il s’agit toujours d’un JRPG qui s’apparente à un MMO offline, avec une présence narrative forte, un univers gigantesque et profond, appuyé par un nombre important de personnages, de quêtes et de scenarii absolument très travaillés.et basés sur les principes des Arts et s’il vous faudra bienpour voir le bout de l’aventure principale, faire le tour du jeu et de tous ses trésors vous prendra une fois encore bienXenoblade 3 est un jeu long, très long, et il est clairement conseillé d’y jouer de façon régulière voir constante pour ne pas s’y perdre.Dans, vous ne pouviez diriger que 3 personnes à la fois sur le terrain ; dans, 3 paires de combats (3 pilotes + leur lame, l’un ou l’autre combattait de façon successive)Danset pour la première fois dans la série, vous dirigez simultanément le sextuor de personnages principaux : Noah, Eunie, Lanz, Taion, Mio et Sena. Plus tard dans l’aventure, septième personnage - appelé « héros » - se joindra à vous (nous y reviendrons).Les combats sont à la fois une véritable foire d’empoigne et un joyeux bordel, façonEt en face, vous pouvez également avoir simultanément une dizaine d’adversaires à combattre : une véritable mêlée, à la fois grisante et pas toujours très visible.A noter que les 7 personnages sont également bien présents visuellement dans les phases de déplacement sur la carte, et ça c’est vraiment cool.Comme indiqué plus haut, le système de combat de Xenoblade 3 repose toujours sur le principe des Arts, propres à la série.Vos personnages ont une attaque de base, appelée auto attaque, qui sert traditionnellement à alimenter des coups plus puissants, appelés Arts.Ces Arts ont différents affinités, voire complémentarités. Certains sont purement offensifs, d’autres se rattachent à la famille du Soin ou de l’altération d’état.Ce qui est intéressant dans Xenoblade, c’est bien évidement d’effectuer des enchainements, à la fois avec un personnage donné, mais aussi en équipe.Ainsi, une bonne combinaison d’attaque aboutira à un combo dévastateur, détruisant les défenses adverses, renversant ou faisant chuter l’ennemi ou aboutissant à un boost pour toute l’équipe.Tout comme ses aînés, [b]Xenoblade 3 appelle le joueur à se déplacer dans l’espace autour de son adversaire[/b] plutôt que de rester bêtement immobile à enchainer les attaques (coucou World of Warcraft). Pour améliorer (voire tout simplement réussir) un Art ou un attaque, la position de votre protagoniste face à l’adversaire sera déterminante.Ainsi, les Arts de déséquilibre sont souvent à effectuer lorsqu’on se trouve sur les flancs de l’adversaire, tandis que les Arts de Chute se font souvent par l’arrière ou ceux de projection de face.pour attaquer au mieux l’adversaire et soutenir le groupe. Si votre positionnement est bon, vous pourrez obtenir des bonus de dégâts.si les Arts d’Agnus se rechargent bien avec l’auto-attaque comme dans tous les Xeno, ceux de Keves le sont avec le temps. Un détail qui peut avoir une importance stratégique majeure dans une attaque coordonnée.Enfin, enchainer les Arts permet comme d’habitude d’effectuer une grosse attaque, appelée Art Signature. Cette attaque finale varie suivant la classe employée.Ils permettent de faire une grosse attaque en combinant / exécutant 2 arts à la fois. Il faut pour cela avoir 2 arts compatibles et actifs.en tenant compte du fait que seules certaines combinaisons fonctionnent et que même si vous créez un couple d’Arts qui marche, chaque art du couple peut ne pas s’activer de la même manière : l’un peut être d’Agnus et par exemple se recharger avec l’auto-attaque, tandis que l’autre peut être de Keves et donc nécessiter d’attendre.vous pouvez ordonner à vos alliés d’utiliser (ou non) les arts combinés. Vous pouvez aussi leur dire de privilégier tel ou tel type d’attaque (mêlée, explosions, projections…)Chaque personnage à un rôle à tenir, en fonction d’une classe attribuée : certains, comme les épéistes ont le rôle d’attaquant et font de bons dégâts ; d’autres comme les tacticiens ou les soigneurs, doivent se tenir en arrière et influent sur le combat en tant que soutien aux alliés ou en infligeant des handicaps à l’ennemi.Enfin, les classes types Tanks (appelés protecteurs dans le jeu) vont acculer l’ennemi pour attirer son attention (« aggro ») :Subtilité qui a son importance pendant les combats et qui est propre à Xeno 3 : [b]seuls les persos de soutien peuvent relever les alliés à terre[/b]. Attention d’en avoir 2 ou 3 dans le groupe.Vous me direz "pourquoi s’inquiéter de la constitution du groupe si tout le monde est là ?". Oui Monsieur.à travers le choix de classe à attribuer pour chaque personnage.Au départ, chacun à un rôle de base : Noah est(combattant polyvalent, Mio est(attaque rapide et légère), Eunie est « artilleur soigneur », Taion, Lanz est(tank/protecteur) et Sena est(Berserkeur, très gros dégâts mais lente), libre à vous d’intervertir les rôles.Si Mio prend la classe de Noah, elle sera fringuée par exemple comme lui., car celui « tue » un peu la personnalité de chaque perso., et j’avoue que le changement de look constant des persos amène à un sentiment de renouvellement constant, même si tout cela reste une construction très artificielle surtout destinée à gonfler la durée de vie.Face à quelques gros boss, il me suffisait alors de revenir à la combinaison de base (où tout le monde était level 10 depuis longtemps) et l'affaire était pliée.Car en effet, chaque classe et ses arts devront/pourront être maîtrisés par chaque personnage, à condition de bouffer du combat et de farmer de l’XP pour obtenir le sacro-saint level 10.Une fois ce niveau atteint, vous pourrez conserver en permanence certains arts pour vos Arts combinés. On peut tout de même accélérer les choses avec des jetons Noppons, obtenus au gré des combats et des quêtes. Pratique.à noter qu’en terminant les quêtes secondaires, vous pourrez passer le pallier initialement bloqué au niveau 10 et ainsi pousser vos classesAlors du coup, qui dit 6 personnages, dit 6 classes ? Pour 200 heures de jeu ? Que nenni !(hors DLC) ! Si certaines se déverrouilleront naturellement à travers l’aventure principale, d’autres resteront bien cachées, et ce sera à vous de les trouver à travers leur incarnation : les Héros, dont j’ai parlé plus haut en tant que 7ème personnage du groupe.(une quarantaine en tout) : dans Xenoblade 3, 18 personnages pourront vous prêter main forte en se joignant à votre groupe. Se faisant, ils ajouteront leur classe à celles déjà disponibles par le la bande.18 classes de héros + les 6 classes des personnages principaux :Voilà.Certains héros sont des combattants lourds, d’autres des tacticiens ou des soigneurs experts. Leur classe apporte une certaine passerelle entre les classes de base, ou au contraire radicalisent un poste (attaquant, protecteur, soigneurs…) à l’extrême.Et maintenant que faire avec autant de monde et de classes disponibles ?qui permet aux membres du groupe de lancer des arts chacun à leur tour de façon stratégique.Effectuer des combos, des feintes d’arts ou des actions de rôle remplit la jauge d’enchainement. Une fois celle-ci pleine, en appuyant sur « + », on déclenche l’enchaînement : le combat est alors temporairement stoppé et l’on passe dans un temps plus posé pour les attaques.Vous allez devoir choisir un « ordre d’attaque » qui correspond à une stratégie donnée, plus liée à l’offensif ou au soutien. L’ordre d’attaque permet de faire de gros dégâts mais aussi de soigner les plaies qui ont eu lieu pendant le combat., on remplit alors une nouvelle jauge, celle [b]des points de tactique (PT)[/b] : plus celle-ci est élevée, plus on fera de dégâts.Pendant un tour, vous pouvez attaquer avec autant de personnages que possible tant que vous ne dépasser pas les 100 points. Une fois ce cap dépassé, on repart sur un nouveau tour avec les persos qui n’ont pas attaqué.En dépassant les 150 PT lors d’un tour, vous réactiverez un personnage qui a déjà attaqué.Les héros peuvent aussi se joindre aux enchainements mais les soigneurs bloquent la barre à 99 : attention donc à ne pas finir un tour avec eux sinon la phase « enchainement » s’arrête.Plus vous arrivez à faire de « tours » (4 au maximum), plus les dégâts de vos personnages vont monter de façon exponentielle : un même perso pourra faire 10 000 points de dégâts d’attaque au tour 1 et plus de 200 000 avec la même attaque s’il atteint le tour 4.Très dynamique et baigné par une musique entrainante digne d’un, l’enchainement est l’occasion de voir de beauxjoliment mis en scène et de faire des dégâts très impressionnants aux boss, qui sont très souvent [b]de gros sacs à PV[/b], avec plusieurs millions de points de vie à leurs actifs.Un incontournable donc, même si enclencher un enchaînement peut s’avérer parfois difficile, voire pénible, lorsque l’affrontement s’éternise.Cette fusion fonctionne par une paire définie, que l’on ne peut pas changer (Noah avec Mio, Eunie avec Taion, Lanz avec Sena).En fusionnant, les duo atteignent l’état d’, une créature mythique au cœur du scénario de Xenoblade 3 et qui fait de très très gros dégâts. Les Ouroboros ne subissent pas de dommages :. En revanche leur temps de présence sur le terrain dépend de leur jauge, appelée. En utilisant leurs arts propres, ou en se faisant attaquer, leur jauge de chaleur grimpe. Une fois la chaleur maximum atteinte, l’interlien entre le duo se défait et la fusion Ouroboros disparait. Il est bien sûr possible d’augmenter les performances et la durée de l’état d’Ouroboros avec ses points d’expérience gagnés viaTactiquement, passer en Ouroboros peut aussi bien servir à l’attaque (pour faire de gros dégâts ou déclencher un) que pour la défense (en profitant de leur invincibilité lorsque vos persos sont mal en point).Il faut bien sûr que les 2 membres formant un Ouroboros soient débout : si l’un des 2 est à terre, l’interlien est impossible.(attaques, soutien, tank) lié au rôle de base des 6 personnages.A noter que si 3 premières formes sont disponibles en début d’aventure, 3 autres le seront plus tard,Et on peut dire qu’une fois encore, l’expérience s’avère grisante, de part son gigantisme d’une part, mais aussi la qualité et la beauté de ses environnements d’autres part.On aurait pu craindre que la lancée de Zelda Breath of the Wild 2 (coucou Xenoblade 2) ou bien encore la pandémie de Covid aient eu un impact gravissime sur le développement et la performance technique de Xenoblade 3. Il n’en est rien.(Monolith Software est désormais constitué de 5 studios),, qui donne le vertige.Si de prime abord, le jeu ne m’a trop impressionné dans les premiers environnements, la découverte de certaines zones m’a laissé, une fois de plus, pantois,De gigantesques déserts vous attendent sous des chaleurs arides, comme des montagnes enneigées baignées dans une lueur cristalline ; des forêts où les feuillages d’automne rougeoient tels des flammes ou des lacs scintillant sous la lumière des étoiles : c’est ça l'expérience Xenoblade. Un jeu oùlorsque l’on reconnait la tête du Titan Uraya au coin d’une colline, où que l’on s’abrite de la pluie sous la main géante de Mekonis.Tout comme Bionis était le point de repère dans Xeno 1 ou le château d’Hyrule l’était dans Breath of The Wild, c’est l’épée du Titan mécanique qui vous aidera à vous repérer dans ce vaste monde, qui semble sans fin., qui a su renouveler avec merveille l’expérience, même si je déplore que beaucoup d’éléments (faune, textures) sont clairement recyclés de Xenoblade 2. Un mal pour un bien aux vues des difficultés pour développer un AAA dans les conditions que nous connaissons actuellement.(après les patchs), et le rendu est assez similaire. Xenoblade 3 utilise un système de résolution dynamique, qui a tendance à pas mal fluctuer vers le bas quand l’action est trop chargée :où pleuvent les ennemis et les effets pyrotechniques en tout genre.je ne peux malheureusement que déconseiller de jouer au jeu en mode portable. La résolution est encore plus faible que sur le très problématique second épisode.Comme dans Xenoblade 2, c’est plutôt dans les zones les moins ouvertes que la résolution est au maximum, avec plus d’effets graphiques et un beau rendu niveau textures.Le cycle jour et nuit est toujours présent, comme la météo, mais de façon beaucoup moins nuancée : fini les 1000 couleurs d’un couché de soleil de Xeno 1. Fini les pluies de pétales dorées de Xeno 2., on constate néanmoins que la puissance de la Switch a surtout été mise à contribution dans cet épisode: jamais un épisode de la saga n’avait proposé des panoramas aussi grands, avec un si grand affichage des décors (Xenoblade X inclus).côté positif, Xenoblade Chonicles 3 est clairement l’un des plus beaux jeux de la Switch, mais, on ne peut une fois encore que regretter que l’immense travail de Monolith ne trouve pas l’écho qu’il mérite en raisonA noter que le framerate est globalement très stable dans le jeu : on est loin de la livraison du second épisode (avant les patchs).Xenoblade 3 est stable, mais ne fait pas de miracle avec l’hardware de la Switch. Il reste agréable, à condition d’y jouer sur une bonne TV pour profiter de la DA et d’un jeu très lumineux.Le rendu global est similaire à celui de Xenoblade 2, après les patchs.le Hud est vraiment trop chargé, définitivement. Entre les anneaux des arts, les cercles de visées, les infos de chiffrage de dégâts ou d’altération d’état ou bien encore la dizaine de persos à l’écran,Dommage.S’il y avait bien un jeu qui m’a mis sur le cul pour l’étendu et le travail sur ses quêtes, c’est bien Xenoblade Chronicles 2. Eh bien, les petits gars de Monolith ont renouvelé l’exploit :: des centaines et des centaines de quêtes scénarisées s’offrent à vous.Le système est assez similaire à ce qui avait été proposé avant, notamment avec l’extension « Torna » de Xenoblade 2 : vous rencontrez une pléthore de PNJ, chacun ayant son propre design et son nom à part entière (pas comme Xeno 2), et les interactions avec les habitants du monde d’Aïonos déclencheront des sujets, qu’il faudra ensuite discuter avec le groupe lors d’un feu de camp ou d’un repas.En cumulant suffisamment de sujets, vous ouvrirez l’accès à une quête de plus ou moindre importance.: ce sont clairement les plus intéressantes et leurs récompenses (passer une classe niveau 20 et connaitre le destin d’un héros) amènent des moments de profondes joies (2 héros en particulier, en guests dans cet épisode (no spoil) vous combleront de bonheur.amènent à aider les habitants dans leur quotidien et sont souvent de petites Fedex ou de combats mineurs. Ces quêtes restent souvent intéressantes, car bien écrites et elles permettent également aux plus fainéants d’avoir une assistance dans l’exploration, car les quêtes secondaires vous amèneront souvent à découvrir les recoins les plus cachés et les plus intéressants du jeu., qui permet de voir à quel point Monolith a travaillé la quantité de PNJ mais aussi la qualité et la complexité de leur relations.En réussissant des quêtes, vous augmenterez vos points de notoriété et vous pourrez ensuite aider directement soutenir tel ou tel PNJ en lui envoyant, directement depuis le sociogramme, des items dont vous ne vous servez pas. Cela permettra de monter encore plus votre notoriété et de gagner des rangs auprès de telle ou telle colonie, et obtenir des passifs intéressants (courir plus vite, avoir des effets de repas qui durent plus longtemps, looter plus d’objets, etc).(ce n‘est pas mon cas), la possibilité d’activer en réalité augmentée un fil d’Ariane pour vous emmener directement vers les lieux et objectifs de vos quêtes.Sans m’étendre dans le détail pour garder un maximum d’effets de surprise,Passé un chapitre 1 nous faisant découvrir unplus sombre que jamais (voir le début de l’article), l’histoire suit un cheminementassez classique : un groupe de héros que tout oppose décide de s’unir pour le salut de leur monde et du plus grand nombre, envers et contre tous, en mettant en avant l'entraide et l'amitié.Une fois encore, l’écriture de Takahashi et de son équipe est loin d’être manichéenne, et s’avère à bien des égards terriblement humaine. Les personnages et les situations sont souvent bouleversants, voire touchants. Beaucoup de persos évoluent avec beaucoup d’intelligence, en particulier Noah, le héros épéiste et passeur d’âme à ses heures perdues :, ni plus ni moins.D’autres, d’apparence plus bourrins, comme Eunie ou Lanz, révèlent également au fur et à mesure des trésors de subtilité et de sensibilité,Je serai peut être plus réservé par le trio d’Agnus, Mio fait trèsclassique mais ne dérange pas, Taion et Sena, par contre,, sont plus prévisibles et un peu chiants, donc au final, pas très intéressants, mais tout ceci est une question de goûts etpar nature.Ces personnages parleront certainement plus à d'autres qu'à moi.et on prend un réel plaisir à les voir apprendre à se faire progressivement confiance, à se respecter puis à tenir réellement les uns aux autres (ce qui est loin d’être évident au début de l’histoire).avec de vrais personnalités bien tranchées et pour tous les goûts. Là aussi,(mocap' et doublage).et alterne entre moments de tensions, respirations, drôleries et révélations en tout genre., à se demander comment tout cela peut bien arriver à rentrer dans une cartouche Switch., constitués de près de 40 min de cinématiques en continu,Jamais un épisode n’aura été aussi cinématographique, etbeaucoup d’ennemis (et ils sont nombreux) auraient mérité un temps de scène un peu plus prononcé, et l’antagoniste principal s’avère au final être peu intéressant.le jeu vous réserve de vraies bonnes surprises si vous avez aimé les aventures de Shulk et Rex, et je ne saurais vous conseiller que d’éviter au maximum les spoils internet pour apprécier ces cadeaux.. Sur certains points, l'histoire de, mais côté fond, les épisodes 1 et 2 la dépassent sur certains points., mais ce 3ème épisode apporte une très belle conclusion à une magnifique trilogie.vous avait scié avec sa centaine de pistes toutes plus belles les unes que les autres ?2 vous avait décroché la mâchoire avec ses quelques 150 pistes symphoniques ?va vous terminer avec sa B.O : [u]296 pistes[/u] ! Oui, vous avez bien lu, 296 !(notamment symphonique), la bande originale de ce troisième opus est toujours servie par le même collectif de compositeurs :, qui a pris les reines du projet.Mitsuda oblige, le violon et la flûte (propres à ses compos sur Chrono Cross, Xenosaga ou encore Baten Kaitos) sont à l’honneur, notamment dans les scènes de renvoi des âmes par les passeurs :, servi par des variations d’une grande subtilité (solo, duo, avec ou sans accompagnements) tout au long du jeu.), notamment sur les thèmes de boss, épiques.Le collectif explore aussi le funk, avec des thèmes ultra péchus pour les phases d’enchainements, que ne renierait pas le compositeur de, mais des morceaux plus axés, avec de longs déroulements progressifs et lancinants., notamment sur les pistes d’Agnus (colonies, château) : c’est lumineux, mélancolique, grave, profond, puissant,: on se croirait à la croisée entre un Joe Hisaichi () et un Hans Zimmer sur le film LeSi tout n’est pas aussi parfait que le 1er opus (il manque une fois encore Yoko Shinomora après tout),, tout jeu confondu (oui, la B.O d’Elden Ring est très belle mais celle de Xeno 3 la retourne sans aucune contestation possible : deal with it.)Avec Xenoblade Chronicles 3, Monolith démontre que la réussite n’est pas due à un bon alignement des planètes, mais à un véritable talent incontestable de ses équipes et ce, à tous les niveaux.Si son histoire n’est pas forcément la plus marquante dans son ensemble, elle atteint parfois de nouveaux sommets, notamment en termes de cinématographie et de mélancolie.On pestera sur certains éléments (le recyclage de la faune du 2 reconduite à l’identique, le Hud vraiment trop chargé et le manque de puissante de la Switch), mais on pleurera aussi des larmes de joies avec [b]son contenu d’une richesse folle, des quêtes à foison et intéressantes, son univers semblant sans limite, sa B.O et des acteurs au firmament) et ses clins d'œil généreux.[/b]Bravo Monolith. Et Merci.