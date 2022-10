du coup...Obligé de revenir à l'ancienne méthode pour suivre l'anime... Casse les couilles Disney+ et Netflix, à prendre des droits d'anime pour des diffusions à la truelle alors qu'a côté il y a Crunchyroll ou ADN pour une diffusion correct.Voilà coup de gueule du lundi.PS: L'épisode 1 est trop bienLe retour tant attendu

Like

Who likes this ?

posted the 10/10/2022 at 12:05 PM by ratchet