https://twitter.com/klobrille/status/1577790996930248705- Le Brésil a décidé d'approuver sans aucune restriction l'acquisition par Xbox d'Activision Blizzard.Voici ce que le Brésil répond (surement a Jim Ryan) :- Il est important de souligner que l'objectif central des activités de CADE est la protection de la concurrence pour les consommateurs brésiliens, et non la défense des intérêts particuliers de concurrents spécifiques.C'est la 2ème régulation a accepté le deal.

Who likes this ?

posted the 10/06/2022 at 06:41 AM by geralt