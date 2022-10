Alors que vous avez préféré Bayonetta dans son apparence du second opus ici , PlatinumGames vient de publier une première vidéo montrant ici quelques aspects des personnages de Bayonetta et Viola dans le prochain opus Bayonetta 3 disponible le 28 octobre prochain.

posted the 10/04/2022 at 03:08 PM by masharu