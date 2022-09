Hello les gens,

Je viens de finir une première fois returnal que j'ai adoré , j'avoue que l'idée de farfouiller partout pour récupérer un truc caché et nécessaire pour obtenir la vraie fin me botte moyen en revanche.

Ça vaut le coup ? Le dernier boss est sympa ?

Ou vaut il mieux regarder ça sur YT ?

Merci d'avance pour vos avis !