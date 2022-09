- Eiyuden Chronicles sur Xbox + GP en 2023



- Fuga 2 annoncés sur Xbox Series et PC en 2023 + Fuga 1 dispo dans le GP PC aujourd'hui.



- Wo Long (création de personnage dispo + GP Day One).



- Dyson Sphere Program (PC) + GP le 13 Octobre.



-BlazBlue: Cross Tag Battle et Guilty Gear Strive arrive sur Xbox en 2023 + Day One dans le Game Pass.



- Danganronpa V3 : Killing Harmony arrive sur Xbox + PC et dans le GP aujourd'hui.



- Ni No Kuni Remastered arrive sur Xbox Series et Xbox One et aujourd'hui dans le GP. La suite arrive en 2023.



- PalWorld arrive sur Xbox Series.



- AC Odyssey arrive sur le Xbox Game Pass aujourd'hui.



- Deathloop arrive sur Xbox et sur le Gamepass le 20 Septembre.



- Forza Horizon 10ème Anniversaire sur le GP.



Liste des jeux Xbox Game Pass de septembre 2022 (Consoles)



GRID Legends - 1er septembre (EA Play/Xbox Game Pass Ultimate)

Disney Dreamlight Valley - 6 septembre (accès anticipé)

Train Sim World 3 - 6 septembre

DC League of Super-Pets : The Adventures of Krypto and Ace - 13 septembre

You Suck At Parking - 14 septembre

Despot’s Game - 15 septembre

Metal : Hellsinger - 15 septembre (Xbox Series X|S)

Assassin’s Creed Odyssey - 15 septembre

Danganronpa V3 Anniversary Edition - 15 septembre

FUGA : Melodies Of Steel - 15 septembre

Ni No Kuni : Wrath Of The White Witch Remastered - 15 septembre

Hardspace Shipbreaker - 20 septembre

Deathloop - 20 septembre

Slime Rancher 2 - 22 septembre (accès anticipé)

Beacon Pines - 22 septembre

Grounded - 27 septembre

Moonscars - 27 septembre



Liste des jeux PC Game Pass de septembre 2022 (PC)



GRID Legends - 1er septembre (EA Play/Xbox Game Pass Ultimate)

Disney Dreamlight Valley - 6 septembre (accès anticipé)

Opus Magnum - 6 septembre

Ashes of the Singularity : Escalation - 13 septembre

DC League of Super-Pets : The Adventures of Krypto and Ace - 13 septembre

You Suck At Parking - 14 septembre

Despot’s Game - 15 septembre

Metal : Hellsinger - 15 septembre

Assassin’s Creed Odyssey - 15 septembre

Danganronpa V3 Anniversary Edition - 15 septembre

FUGA : Melodies Of Steel - 15 septembre

Ni No Kuni : Wrath Of The White Witch Remastered - 15 septembre

Grounded - 27 septembre

Valheim - 29 septembre