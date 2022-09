Pour ceux qui auraient loupés l'info, c'est lors du N Direct d'hier que Nintendo ont dévoilés deux "nouveaux" circuits à paraître dans le DLC Vague 3 qui serait prévu cet hiver. C'est doncReste plus qu'à connaître les 6 autres, des rumeurs parlent de Stade Waluigi de la Gamecube ou encore le circuit de Londres dans MK Tour !

posted the 09/14/2022 at 04:04 PM by mrpopulus