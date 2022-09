L'info est dans le titre, Toby Fox le créateur du jeu Undertale et actuellement sur la semi-suite Deltarune, prendra la place vacante de Masahiro Sakurai le créateur de Kirby et Smash Bros dans la section édito du fameux magazine japonais de jeu vidéo, Famitsu.On savait que ce dernier avait quitté le poste l'an dernier (et se consacre aujourd'hui à YouTube en partie, en attendant de savoir vers où il va niveau jeu vidéo). Mais la surprise, ou presque, c'est de savoir que c'est du coup personne d'autre que Toby Fox qui reprendra le flambeau d'écrire sur ses idées JV du moment.L'édito sera renommé "Toby Fox's Secret Base" et son premier édito sera pour le 29 septembre prochain. En japonais j'imagine...Il est au Japon forcément du coup, ce fameux Toby ? Parce qu'outre son amitié avec Sakurai, ayant déjà joué chez lui (je suis pas jaloux mais...(nan honnêtement j'aurais préférais ne pas savoir, c'est "people" ça et ça m'énerve)), le bougre bosse notamment avec d'autres éditeurs japonais dont Game Freak (ayant produit des musiques pour les jeux Pokémon et le décevant Little Town Hero).