https://twitter.com/RareLtd/status/1569693409467662337



- 25 ans après sa sortie originale, découvrez GoldenEye 007 fidèlement recréé pour les consoles Xbox. Inclut des réalisations, une résolution 4K et une fréquence d'images plus fluide, même en mode multijoueur local en écran partagé ! Bientôt sur le Xbox Game Pass .





Xbox One, Xbox Series X|S et Xbox Game Pass.



- gratuit pour les possesseurs de Rare Replay

- options de contrôle améliorées

- résolution native 16:9

- résolution jusqu'à 4K

- un taux de rafraîchissement constant

- 4 joueurs en écran partagé

- campagne classique avec cheats





https://news.xbox.com/en-us/2022/09/13/james-bond-returns-goldeneye-007-on-game-pass/





https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1569693240315494403



- La version Switch est la version N64 normalement.