Vidéo de gameplay avec un bon niveau pour Street Fighter 6, bon visionnage:Sinon concernant le TGS Capcom prévois un stream présentation spécial pour SF6 (surement de nouvelles annonces, persos et peut être mode de jeux aussi), aussi la démo présente au TGS aura comme perso jouable Juri, Kimberley, Guile, en plus des 4 connu déja aka Ryu, Chun, Jamie et Luke.