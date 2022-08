C'est la Gamescom en ce moment mais Koei-Tecmo a déjà son programme pour le Tokyo Game Show du 15 au 18 septembre prochain, comme à l'accoutume l'éditeur est très présent à cet event.On sait que Nobunaga’s Ambition: Hadou et Wo Long: Fallen Dynasty seront présents mais sera également présenté un nouveau jeu du studio Gust, les développeurs de la série des Atelier et notamment le dernier arc actuellement Atelier Rysa. Possiblement "Atelier Rysa 3" vu le gros succès du premier opus ?

posted the 08/26/2022 at 03:18 PM by masharu