Je trouve que ça ressemble très (trop) à Bloodborne.Déjà, dans le trailer ça y ressemblait vachement beaucoup, mais alors dans l'extrait de gameplay c'est du délire ! On pourrait limite crier au plagiat tellement c'est pompé de fou.La barre de vie sur les mobs, les gerbes de sang, les bruits de monstre, certains sont même repris j'ai l'impression genre les gros automate, même une des armes qu'on voit au début ressemble à la scie-moulin du DLC...Bref, et parce qu'on aura peut être jamais de Bloodborne 2, je ferais ce jeu mais je parle même presque plus "d'inspiration" là.Et vous, qu'en pensez vous ?Attention, je parle uniquement de ce que j'ai vu dans l'extrait de gameplay et donc pas de l'histoire ou autre.Après Dead Space 4 (Callisto Protocol) voici PinocchioBorne 2 !