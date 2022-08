L'Otaku et sa Mère

Salut tout le monde, on va enfin refaire un petit stream avec Moumoune.



Cette fois-çi, on va pas jouer à un jeu video, mais Moumoune va nous faire sa première tierlist, et sur le coup, ce sera une tierlist des intros des episodes principaux de final fantasy (donc hors spin off, suite et remake), moumoune n'ayant fait que FF11 et FF14, il y aura aussi pas mal de découverte de sa part.



Comme marqué dans le titre, rendez vous à 18h30 pour le stream