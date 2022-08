La déception est grande , très grande et pourtant j'en attendais rien. Ce film fait pire que le précédant film "Stampede" et pour moi c'est le pire film One Piece



Déjà quand le film ce lance aucune intro pour présenter le lieux et ce fameux festival ce qui est assez perturbant , au lieu de ça on te balance une musique indigeste pour faire office de début.



Le film dure 2h et c'est bien trop long , il aurait pu faire 1h 30 normal. Les musiques sont bien trop nombreuse et cela ce transforme en comédie musical.



Le manque de cohérence et de logique m'a choqué , j'avais l'impression de regarder du vide ou rien n'est logique même stampede faisait mieux en matière de cohérence. L'animation quand a elle est irrégulière parfois c'est beau et parfois dans la moyenne. Les combat sont trop vite expédier je dirais illisible par moment même pas le temps de voir les coups.



Et hormis les 10 dernière minutes avec l'équipage de Shanks le reste est oubliable au possible.

Ce fameux spoiler que j'ai vu moi qui regarde que l'anime c'est vraiment une honte d'avoir montré ça.

Et d'ailleurs le spoil n'a vraiment aucun sens tt comme ce film d'ailleurs. La fille de Shanks aurais pu raconter autre chose que de sauver le monde en chantant.



En résumé :



Un film vide qui n'a aucune cohérence un vieux filler que tu oublie.

La durée du film est trop long pour ce qu'il a à raconter.

Trop de perso qui ne sert à rien.

Du fan service en veux tu en voila.

Beaucoup trop de chanson pire qu'un Disney.

Le personnage de Utah inintéressante au possible et un pouvoir wtf.



Les mecs ont de l'or dans les mains et sortent ça.