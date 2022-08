Un temple en flammes. Des tourbillons de fumée noire s'élèvent dans le ciel. Les cris de colère des soldats peuvent être entendus tout autour. Devant vous se tient un vieil homme barbu... Attendez, c'est Nobunaga Oda ? !



Une jeune femme du 21e siècle, douée d'une grande habileté au sabre, se retrouve au Honnō-ji pendant la période Sengoku ! Avec un trio de nouveaux amis ninjas, elle court à travers le monde souterrain sous le Honnō-ji, confrontée à des cadavres enragés à chaque tournant ! Rien ne peut arrêter cette équipe féminine, la jeune femme devenue samouraï tailladant ses ennemis tandis que les ninjas les éliminent avec leur féroce ninjutsu !



Et quand les choses se compliquent, activez la technique du cœur dévoué pour que le samouraï et le ninja s'embrassent pour améliorer leurs capacités ! Il y a tant de batailles épiques et exaltantes à mener ! Tuez le Seigneur Démon de la période Sengoku et forgez des liens éternels avec vos amis ninjas ! Un tout nouveau jeu d'action au sabre dirigé par des femmes est arrivé !

Teasé la semaine dernière il me semble, D3Publisher montre à quoi ressemble Samurai Maiden, un jeu développé par SHADE Inc (derrière les jeux Kandagawa Jet Girls et Bullet Girls Phantasia). Une écolière japonaise maniant le sabre est transportée à l'ère Sengoku, durant l'incident de Honnō-ji.Prévu cet hiver sur PS4/PS5, Switch et Steam. Avec la dessinatrice Miwano Rag au chara-design.La protagoniste se nommerait "Samurai JK", elle sera assistée par un trio de jeunes femmes aux différents pouvoirs.Site web :