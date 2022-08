On apprend aujourd'hui que Tencent, le numéro 1 du jeu vidéo en Chine, s'associe avec les suisses de Logitech pour la création d'une console de jeu orientée cloud gaming. Logitech est spécialisé dans les accessoires PC, mais ici il s'agit branche jeu vidéo "Logitech G" et visiblement ce sont ces derniers qui mènent ce projet.Pas d'info, autre que ça devrait une console portable ("Logitech G Gaming Handheld" ) partie pour être en concurrence avec Steam Deck et qu'il devrait y avoir les services Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now.