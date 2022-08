A moins de 3 mois de la sortie du jeu, c'est l'occasion de faire un point sur la "hype" du jeu du coté des membres de GamekyoCurieux d'avoir votre avis, personnellement je ne compte pas le prendre, du moins à sa sortie. Car je n'ai pas de console next gen et si a la base le jeu était en tête de liste pour me donner envie de passer a la PS5, après vu pas mal de vidéos de gameplay, ce n'est plus forcément le cas...Ce sera certainement un bon jeu, mais arrivera t'il a se démarquer et apporter autant que les jeux Arkham et même le dernier Spider-Man ? Sur ce qu'on en voit pour l'instant, je trouve le tout assez générique, que ce soit au niveau du chara design ou de l'open world donc j'en doute un peu.Pourtant j'ai adoré Arkham Origins que je trouve aussi bon que la trilogie de Rocksteady mais 9 ans plus tard, j'avoue que je m'attendais a quelque chose de plus grande envergure.Après, nous ne sommes pas a l'abri d'une bonne surprise avec notamment la Cours des Hiboux, le scénario peut être intéressant et exploiter des thématiques originales comme dans le comics de Scott Snyder.Donc pour ma part je reste curieux, mais plus hypé :/