Bonjour, nouveau top participatif, et comme son titre l'indique, vous devez (si vous voulez évidemment) votez pour 5 jeux et bien 5 hein, pas un de plus, pour pouvoir faire un top 10 des meilleurs jeux de SH selon Gamekyo.



Je vais pas rappeler les règles à chaque fois car vous commencez à les connaître à force. Néanmoins, Vous pouvez votez pour plusieurs jeux d'un même Super héros, si l'envie vous prend de mettre tous les Batman Arkham par ex alors libre à vous



Je ferai un classement ce soir ou demain ou plus tard si ya encore assez de vote, je profite que ce soit le week-end pour qu'un max de monde puisse votez ! Et il yaura un rappel tous les jours jusqu'au classement pour les membres n'ayant pas encore pus voter.



Les Infamous compte aussi, je considère que ce sont des jeux de Super Héros, même si on peut faire le mal



A vos votes maintenant ! Et 5 jeux max hein, n'oubliez pas !!!



LES JEUX :



- Marvel's Spider-Man PS4 (5 votes)



- Spider Man Miles Morales (1 vote)



- Spider Man (1 vote)



- Spider Man 2 (2 votes)



- Batman Arkham Asylum (6 votes)



- Batman Arkham City (5 votes)



- Batman Arkham Origins (4 votes)



- Batman Arkham Knight (5 votes)



- Batman Vengeance (1 vote)



- Batman Le Défi SNES (1 vote)



- Batman Returns (1 vote)



- TMNT Turtles In Time (2 votes)



- TMNT 4 Turtles In Time (1 vote)



- Infamous (2 votes)



- Infamous 2 (1 vote)



- Infamous Second Son (1 vote)



- The Punisher (1 vote)



- Marvel Vs Capcom 2 (2 votes)



- Tatsunoko Vs Capcom (1 vote)



- Vewtiful Joe (1 vote)



-