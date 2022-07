Ce Mod incroyable pour la version PC de Resident Evil 2 (qui est a la limite d'un nouveau RE façon PS1 ) proposera de revenir aux origines de l’épidémie avec le personnage de Trent, un agent d’Umbrella.Resident Evil REvisited emmène le joueur dans les montagnes Arklay et également au Manoir Spencer avant les événements de Resident Evil 1 et juste après ceux de Resident Evil 0, au tout début de l’épidémie donc.Le créateur du Mod promet de nouvelles énigmes, de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, armes, monstres et Boss. Le projet est en cours sans aucune date de finalisation mais une démo de une heure est disponible depuis maintenant quelques jours.Cette démo met plus en avant les énigmes et l'exploration car hormis les meurtres qu'on aperçoit au début de l'intro de Resident Evil premier du nom et les évènements de Resident Evil 0, la propagation du Virus-T est au minimum a Raccoon (elle grandira au fil de l'aventure comme la fuite du Virus-T dans le labo du Manoir Spencer par exemple).Voici la démo complète sans commentaire pour les curieux :