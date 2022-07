"Aces" a de nombreuses significations, telles que "le meilleur", "personne de premier plan", "excellent" et "étonnant". Nous continuerons à nous concentrer sur la qualité, où "les meilleurs et les plus brillants = aces" développent "beaucoup des meilleurs contenus et services = aces", et à créer de l'enthousiasme pour les fans du monde entier.

L'éditeur Bandai-Namco et le studio ILCA actuellement sur le RPG One Piece Odyssey, connu pour le "remake" de Pokémon Diamant/Perle l'an dernier mais surtout studio d'appoint sur de nombreux jeux (dont NieR Automata, Dragon Quest 11 pour ne citer que ces 2 là...) ont créé conjointement un tout nouveau studio nommé Bandai Namco Aces. ILCA possède 49% de ce studio.Le but de ce nouveau studio est je cite "délivrer un contenu de qualité, profond et durable", le studio aura notamment pour tache de développer le prochain Ace Combat. Dans la veine du studio Project Aces, j'imagine (je n'ai pas d'info à leur sujet).Un petit message de la team :