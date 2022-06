Jeux Vidéos

Je viens de voir une vidéo fortement intéressante sur le plus vieux mythes jamais crée par l'homme. Ce récit se nomme. Cela raconte l'histoire d'un chasseur qui poursuis (selon les versions un Ours ou un Cerf).Voici l'origine et l'histoire de ce mythe.Vidéo en anglais (de) mais vous avez des sous-titre en Français pour vous permettre de vous immerger dans ce mythe.En écoutant ce récit je me suis imaginé dans un monde à mis chemin visuellement entre celui du jeu vidéoet le film l'Histoire sans fin, un open world ou tu pourrais avoir des région digne du(Lotr) ou d'autres digne de(Avatar) ou encore comme celle de l'histoire sans fin des marécage sans fond pouvant vous ensevelir.Je me suis pris à imaginer être ce chasseur qui bien que partis pour une chasse s'embarque dans un voyage préhistorique. Sur sa route il verra des géants, des créatures faites de roche, des sortes de fées primordial et plus encore, ce chasseur rencontrant donc des créatures mythologiques du fond des âges afin de pouvoir continuer sa quête première juste chasser ce(t) cerf / ours, afin que sa famille puisse se nourrir.En gros il faudrait que ce jeu même si il est open world et semble être à mis chemin entre un Botw ou un HZD, fasse l'emphase dans des décors irréelles / poétiques. La chasse de cette animal qui nous échappe devra être magique pour parler à nos cœur faire appel à cette part d'ADN quand l'humain était encore fragile contre la nature. Faut que les créatures primordial et autre entité que tu rencontre te fasse sentir fragile et petit.Il y aura des obstacles des combats car ce chasseur pourra être aussi la proies de créatures plus redoutable. Mais au final l'idée sera plus le voyage que le résultat c'est à dire réussir à tuer le cert / l'ours.Je trouve qu'il y a potentiel en terme de jeu vidéo pourquoi pas à la troisième personne. En terme visuel on pourrait reprendre en terme de code couleur celle des arts pariétales qu'on trouve sur les murs d'innombrable grotte/caverne dans le monde comme la plus célèbre celle de Lascaux.Voilà pour ma part je vous partage un petit moment d'inspiration sur un jeu vidéo qui serait selon moi pas si mal.