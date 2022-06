Salut a tous, voilà plusieurs mois que je ne m’étais connecté a GameKyo.

Je profite d’avoir pris le PSN plus Premium pour me prendre Returnal.

Quelle claque, j’adore l’ambiance, au casque c genial et le gameplay tres nerveux.

Je ne suis pas un grand spécialiste des Rogue Like mais je connais le principe.

J’ai toutefois quelques questions sur le jeux:



-je suis au premier Biome et j’ai la clef de la maison et l’epee avec moi.

-je suis arrivé jusqu’au boss et malgré mes effort et mes 3 essais je me fais laminer.

-sur différentes videos, je vois qu’il parlent d’etre niveau 4 ou 5 au niveau de maitrise d’arme…comment cela est possible alors que j’ai vider le premier monde et je devais etre niveau 2-3.

-j’entend parle de passage « parfait » aussi….c a dire sans être touché ?

-j’ai pas compris (et pas utiliser) l’option abandonner/relancer ….cela fait quoi?



Si des joueurs ont trouvé comment bien prendre ce jeux.

J’ai vraiment bien accroché