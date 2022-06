« D » avec « N » (le nom de ce dernier n’est pas encore officialisé). « D » avec « N » (le nom de ce dernier n’est pas encore officialisé).



Yzana Plains, avec Colony 9 au pied de la machine géante. Yzana Plains, avec Colony 9 au pied de la machine géante.









----

Xenoblade 3 prend le meilleur de Xenoblade 1, Xenoblade 2, Xenoblade X, l’extension Torna et l’épilogue Future Connected.Le Xenoblade 3 Direct a présenté pas mal de nouvelles informations tout en redonnant ou contextualisant des informations déjà présentés comme au niveau gameplay notamment. Je vais faire un récapitulatif assez large (ce qui inclura des informations déjà traités dans d’autres articles ainsi que des théories #Xenogears) et parler aussi des easter eggs visible durant la présentation.Autant dire que ça va. Vous êtes prévenus.Pour remettre les choses au clair niveau histoire avant de passer aux nouveautés : Aionios est le monde de Xenoblade 3 où 2 nations se battent, Keves et Agnus. On a déjà émis l’idée que Keves est lié à Xenoblade 1 et Agnus à Xenoblade 2. Les héros sont au nombre de 6, 3 représentant de Keves (Noah, Lanz et Eunie) et 3 représentant d’Agnus (Mio, Sena et Taion). Par le biais de Guernica Vandham, les 2 groupes se retrouveront à coopérer afin de déjouer les plans d’un groupe d’individus inconnus qui manipulent les 2 nations à la fois.Niveau gameplay, on a le meilleur des mondes : plus proche du 2 dans les combats et système de quêtes, des zones d’exploration qui font assez «Xenoblade X » niveau grandeur ainsi qu’une sélection de personnages additionnels aux 6 principaux (mais non jouable comme les Nopon de Future Connected) (Follow-Ball de Xenoblade X n’est pas de retour, mais un système de traçage amélioré de Definitive Edition et bien mieux le remplace), du craftings d’objets comme avec Xenoblade 1 et Torna. Je ne peux pas être plus concis et si vous avez jouez à tous les opus et leur extensions vous devriez retrouvez vos marques et voir aussi les références.Leur nom ? On ne sait pas encore officiellement, mais « Mister Wild Ride » comme le surnomme la communauté se nomme officiellement « D ». Enfin, c’est un peu compliqué. « D » est la bête du 2e trailer, un être capable de se transformer en Moebius avec des symboles infinis mais pour se transformer les Moebius sont des paires, comme pour les Ouroboros. « D » se transforme avec un autre de ses confrère, qu’on va appeler ici le Joker. Dans le trailer, « D » répond à une certaine « P » alors que celle-ci lui reproche de rentrer les mains vides.« D » n’est donc pas le seul ici, on ne connait rien à leur sujet si ce n’est qu’ils seraient au nombre de 9 et qu’ils sont appelé les Consuls par Keves et Agnus. On peut noter des apparences particulière, une a des aires de Médusa, un autre avec un bec d’oiseau, et un autre ressemble à un Joker comme précisé précédemment. Un peu comme des figures théâtrales, correspondant avec le lieu de cette scène où on les voit. Ce sont ces individus qui manipulent les colonies de Keves et Agnus afin de maintenir la guerre et la récolte des âmes. A leur côté, la 9e personne (« ? ») est donc une espèce de « dark Noah » (réhabilitant peut être la connexion Mio-Nia), en tout cas une figure masquée qui lui ressemble physiquement étrangement et son épée a d’ailleurs la même manche que l’épée de Noah. Le code source du site web japonais de Xenoblade 3 leakerais même son nom : « N ». Si « N » est pour « Noah », on pourrait peut-être remonter pour les autres antagonistes (« D » correspondrait à un personnage avec pour D comme initiale).Là on entre en spéculation sur la finalité : On rappelle que le monde est dans un chaos absolu, possiblement dû à la fusion (d’une partie je dirais précisément) des mondes de Xenoblade 1 et 2. Les 2 nations ont ce besoin d’une façon ou d’une autre de mener le combat et récolter les âmes des morts, certainement forcées par ces « Moebius ». Les gens vivent à la chaine, les soldats sont entrainés depuis leur enfance. Ça n’est pas normal. Je suppose qu’une des solutions employées c’est le clonage d’enfants... Et Noah et cie seraient tous des clones, et « Dark Noah » pourrait être le Noah d’origine ou le primo-clone (et Mio pourrait être une clone de la reine d’Agnus, la supposée Nia de Xenoblade 2 vu les ressemblances).On voit dans le trailer des pods orange avec des centaines de personnes, très certainement des enfants. A un moment on voit un enfant Keves se faire écraser par des débris, ce même enfant est visible derrière Eunie durant leur formation militaire. Ça expliquerait pourquoi, malgré leur race, Lanz/Eunie/Mio/Sena ont tous le même âge quasiment alors qu’on sait que les Machina et Hayanthes vivent très longtemps et les Lames n’ont pas d’âge / croissance physique.Une autre spéculation est que ça n’est pas LA Melia de Xenoblade 1 mais peut-être une clone aussi donc ou alors la fausse Melia (la personne qui remplaçait Melia lorsque cette dernière rejoint définitivement l’équipe de Shulk), ou encore qu’elle n’existe tout simplement pas et qu’il s’agit d’une IA/android, une figure de paille pour les « Mobius » afin de mieux contrôler les gens. En tout cas la voix me fait penser à quelqu’un de lobotomisé et connaissant la Melia de Xenoblade 1 c’est de plus en plus difficile à croire qu’elle vivrait dans ce monde-là d’Aionios.Un dernier détail : J’ai évoqué les 8 Consuls ainsi que « N, le Dark Noah » qui ont tous le symbole infini dans leur yeux, mais il y aussi une ultime figure encore inconnue. Un homme aux cheveux blanc et long, avec des effets violets sur la peau. On ne sait rien de lui si ce n’est que ça n’est ni Klaus ni Almathus.Quelque chose cloche vraiment dans cet univers. On savait qu’il y a des parties des titans de Xenoblade 1 et 2 dans le monde d’Aionios, mais il y a forcément quelque chose avec le « metaverse » de Xenoblade (à moins que ça soit « ça n’a aucun putain de lien », parce que la partie désertique proche des doigts de Mékonis j’en avais la certitude mais on peut désormais confirmer que c’est bel et bien le désert de Torna «Désert de Dannagh », alors que le titan Torna est censé être décomposé sous la mer de nuage durant Xenoblade 2.En parlant de lieux, pas de visuel je vais m’épargner ce travail (et RBZ a posté quelques visuels ici ) mais voici un récapitulatif des zones montrées dans le Xenoblade Direct dont on a le nom en anglais (par ordre d’apparition) :- Millick Meadows (déjà connu). Une des zone de départ qui mélange des parties de Plaine de Gaur et Gormott.- Great Sword Base. Une zone proche de l'épée de Mékonis je suppose.- Captocorn Peak. Une zone enneigée.- High Maktha Wildwood (déjà connu). La fameuse zone avec des restes de Makna et des immeuble de Morythia.- Dannagh Desert (le désert de Torna dans le DLC Xenoblade 2).- Ribbi Flats.- Melnath’s Shoulder (situé dans Gormott dans Xenoblade 2).- Yzana Plains. Une autre plaine avec notamment « Colony 9 ».- Rae-Bel Tableland.- Great Cotte Falls (déjà connu)- Syra Hovering Reefs (hum coincidence peut être car dans Xenoblade 1 le Phare de Syrath est sur le Recif Flotant #4, « Hovering Reef 4 »)- Agnus Castle Barbican- Elaice Highway- Urayan Tunnels- Erythia Sea- Old Cliffside Way- Eagus Wilderness (déjà connu)On a la confirmation de la fusion de la mer d’Eryth de Xenoblade 1 avec Lefteria de Xenoblade 2 déjà remarqué avec ma première analyse, et on a la race du peuple d’Uraya d’employé pour une des zones, cela aura son importance j’imagine. Il y a 2-3 autres lieux montrés mais hélas on n’a pas de nom.Le château d'Agnus ainsi que la Mer d'Erythia sont situé au delà du corps du titan Uraya, on peut notamment voir l'autre coté d'Uraya ce qui encore une fois renforce l'idée de voyage un peu comme Xenoblade 1 où l'on parcourait le corps de Bionis.Officiellement on ne sait pas si c’est un monde ouvert, mais ça y ressemble beaucoup. On sait au moins que cela fonctionnera par régions. On a dans une région plusieurs zones ou biomes interconnectées (par exemple Old Cliffside Way est connecté à Maktha Forest, Dannagh Desert connecté à Eagus Wilderness, etc).D’ailleurs « Colony 9 » n’est pas la Colony 9 de Xenoblade 1, ça on peut en être certain maintenant et la Colony 9 de Xenoblade 3 semble être comme chaque colonie un campement militaire, logique vu que les personnes dépendent des immenses machines de combats et doivent se préparer à bouger en temps de guerre. On ignore encore s’il y a des villes (et la vraie Colonie 9 du coup), pourtant il semble y avoir une citadelle Keves au moins mais ça pourrait être en réalité le château où réside Melia.Je vous laisse la vidéo d’Enel sur le gameplay des combats (que je n’ai pas encore vu) :Je vous avoue que ce n'est pas trop ma tasse de thé qu'expliquer le mécanique de combats montré dans le Xenoblade 3 Direct dont on connait déjà une partie en fait. Je vais pas trop m’attarder sur cette partie, seulement sur ce que j’ai noté et que je trouve intéressant. Pour faire court : On peut changer de personnage même pendant le combat. Chacun des 6 personnages principaux a une classe que les autres personnages peuvent avoir (et change de vêtement en fonction). Le 7e héros n’est pas jouable mais il est possible de récupérer sa classe (avec ses vêtements).« Break > Topple > Daze > Burst » ou « Break > Topple > Launch > Smash ». On a la confirmation du combo « Xenoblade 2 » qui mène à la Commotion (Smash). On peut voir aussi brièvement que le combo « Xenoblade 1 » avec Etourdissement (Daze) mène à « Burst » qui est nouveau dans Xenoblade 3 avec la cible qui est projeté au loin. On ne connait pas encore la finalité, mais j’imagine du loots supplémentaire ce genre de chose.En plus des nouveaux monstres, on a des monstres communs aux 2 premiers Xenoblade ainsi que le retour de monstres du premier Xenoblade qui n’étaient pas réapparus depuis. Lors d’explorations, on peut tomber sur des groupes de monstres qui se battent entre eux, de la même façon on peut aussi tomber sur des soldats de Keves et Agnus se battent. A noter qu’on a les dragons, ces superboss de Xenoblade 1 et lié aux Géants, présents dans Xenoblade 3 et d’une façon ou d’une autre dans une des cinématiques.Le collectopedia de Xenoblade 1 et X est de retour, tout comme le sociogramme (et je dois être l’une des rare personnes à aimer le sociogramme).Si on ne pourra jouer que les 6 personnages principaux, le groupe pourra recruter un 7e personnage qualifié de « héros ». Un peu comme les Ponspecteurs de Xenoblade Future Connected, ces héros ne sont pas jouables directement mais ici les protagonistes pourront récupérer leur classes et leur tenues. On connaissait déjà le Nopon-duo Riku et Manana, Valdi, Zeon et Juniper, on a désormais également Ashera, Alexandria, Gray et Fiona + un dernier dont on n’a pas le nom encore mais qui avec la peau bleu et oreilles pointues pourrait être d’origine indolienne (la race d’Almathus).Parmi les nouvelles têtes présentées : Ashera a des vibes de Dunban (ou Reyn+Sharla aussi) je sais pas pourquoi. C’est une femme de Keves prête à se livrer au combat, elle manie une sorte de petite lance naginata. Aussi de Keves, Gray est un homme assez mystérieux dissimulant son visage et maniant deux flingues, il a d’ailleurs la même classe qu’Elma dans Xenoblade X. Coté Agnus on a Fiona qui peut être lié à vu ses cornes d’oni, une petite fille maniant la hallebarde. Et personne n’aura échappé à la belle Alexandria, une femme maniant un espadon qui peut se transformer en fouet. Vous me connaissez, je simp grave pour Ashera et Alexandria haha.D’ailleurs Cammuravi devraient aussi rejoindre le cast des héros ce dernier étant implicitement montré dans le menu dédié, il est quasi-confirmé. On peut s’attendre à voir d’autres héros d’ici la sortie.En ce qui concerne Ethel et Isurd, c’est moins certain. Isurd, possiblement qu’il meure à un moment du jeu. Et Ethel vu qu’on la voit se battre avec son Mékon contre Noah Ouroboros ne devrait pas rejoindre le cast avant le end-game (spéculation de ma part).Artworks d'Ashera et Alexandria :On le sait déjà, cette forme est la fusion de 2 personnages du groupe pendant un court laps de temps. Les duos sont Noah et Mio, Lanz et Sena, Eunie et Taion. On apprend maintenant que chaque duo aura 2 formes Ouroboros possibles (une noire et une blanche). Couplé à cela, chaque forme disposera d’un arbre de compétence renforçant ainsi certaines spécificités comme la puissance et rapidité des attaques, la durée des effets etc. Et aussi, les formes entreront pleinement dans les enchainements selon l’affinité.Voici les artworks des Ouroboros blanc menés par Mio, Sena et Taion :En parlant d’Ouroboros... Avez-vous remarquez cet Ouroboros inconnu ? S’en est un clairement, on le voit au symbole sur la sphère orange (même s’il a les mêmes yeux que les Moebius) et il est plus grand que les Ouroboros des protagonistes.Xenoblade 3 sera compatible avec les figurines NFC amiibo mais on ne connait pas encore ce que ça débloquera, très probablement des objets habituellement à farmer pour la collectopedia / les quêtes / le crafting ce genre de chose. Mais l’amiibo Shulk lui permettra de débloquer le visuel « Monado » sur la Lame de Noah.Ne l’ayant pas (encore) ça fait un peu chier. Ça ça reste cool au moins, ça n'est pas une option d'ergonomie comme l'amiibo Zelda pour Skyward Sword HD.Le Direct a aussi introduit l’extension qui comme pour Xenoblade 2 s’étendra sur 1 an et demi après la sortie du jeu (jusqu’à décembre 2023 au plus tard). Sont prévus : nouvelles quêtes, l’arène des défis, nouveaux héros et classes, nouveaux vêtements (on imagine une gamme maillots de bains...) et une tout nouvelle histoire ce qui je le redis je l’espère permettra une version standalone du DLC, mais à voir).L’image pour représenter le DLC mets en avant les 3 épées des jeux : la Monado REX de Shulk dans Future Connected (l’épilogue du 1 rajouté avec Definitive Edition), l’épée de Noah et l’épée de Pyra spécifiquement (puisque les 3 sont rouge, j’imagine). Comme l’image du DLC Torna avait teasé Auresco la capitale de Torna, ce DLC de Xenoblade 3 devrait d’une façon ou d’une autre lier les 3 jeux, peut être « l’origine story » à tout ce merdier. Bon, moi tout ce que j’espère c’est que comme pour Torna, le DLC sort sur cartouche en mode standalone.Je mets un billet qu’ils mettront Pyra et/ou Mythra en héros DLC... Si ça n’est pas via leur amiibo qui devrait sortir on ne sait quand mais d’ici la fin du DLC en décembre 2023...Durant les enchainements, la carte avec Lanz est une référence à Guilty Gear, je vous laisse chercher hahaVoilà ce qui achève ce nouvel récapitulatif / analyse / théorie sur Xenoblade 3 par le biais du Xenoblade 3 Direct de mercredi dernier. Je vous avoue que j’avais un peu la flemme vu que si j’aime être spoilé je n’ai pas non plus envie de voir Xenoblade 3 H24 (surtout que j’ai reçu Fire Emblem Warrior 1 jour à l’avance mais je n’y ai joué que 2 heures).Je vous avoue que j'ai hésité à faire cet article, mais j'aime être spoilé ce n'est pas le problème, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir raté des trucs alors que je n'ai pas vraiment le temps pour ça (je n'ai toujours pas fini de regarder les 2h de vidéo de Luxin haha, et ce dernier n'a pas vu les dragon de Xenoblade 1 qu'ils croient être des Moebius, bref...). Si j’ai raté des choses, je les rajouterais en édit.