Voila tout est dans le titre. C'est officiel le groupe de Crunchyroll fusionne avec Kazé. Les mangas seront maintenant édités avec la marque Crunchy. Après la fusion Wakanime et Crunchy, Sony commence petit à petit à être un acteur majeur dans le domaine de l'animation et des mangas.

posted the 06/01/2022 at 01:55 PM by lion93