Salut !Après avoir parlé de ce qui me dérangeait dans les évolutions de notre média favori ici :Et bien c'est l'heure de positiver ! Avec ce qui me plaît dans l'évolution du Jeu Vidéo en général.Le Online, la VR, les outils de créations, etc, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'évolution ?La VR a un vraie avenir selon vous, ou ça restera du gadget avec un concept impeccable deux fois dans l'année ?Les expériences online surpassent-elles le multi local ?La mise à disposition d'outils comme Unreal, Unity ou Dreams pour créer ses jeux ou autres a t-il été la plus grosse évolution dans l'industrie ?Et vous, les évolutions que vous considérez comme positives pour le média, c'est quoi ?