Après Asylum, City, Origins (même si pas développé par Rocksteady) voilà que Rocksteady achève sa saga en apportant la conclusion du Chevalier Noir et de la série Arkham dans un final épique !



Cette fois, c'est dans Gotham City elle même que Batman va casser du vilain, même si on pouvait déjà le faire dans Origins... Regroupé en 3 quartiers distinct, sur la plus grande map de tous les Arkham, Batman pourra évoluer en planant ou en Batmobile, véritable star du jeu, et fortement mise en avant lors des trailers, elle prend également un peu trop de place mais j'y reviendrai un peu plus bas



Jamais Gotham ne nous aura paru aussi belle et sinistre que dans ce jeu, qui pour ainsi dire est absolument magnifique graphiquement, on sent qu'on a passé un cap depuis City et Origins.



Le jeu regorge de détail, d'effets de lumière incroyablement maîtrisé, de textures fines et détaillés comme rarement, il suffit de voir le nombre de détails sur la Batmobile pour comprendre qu'il ya eu un boulot de dingue !



Les effets de pluies sont ultra réaliste, les personnages sont très détaillés, bref, le jeu claque absolument partout, et la DA est superbe. Techniquement et artistiquement c'est un sans faute. Arkham Knight est magnifique tout simplement.



Au niveau du gameplay, on est en terrain connu, même si des nouveautés sont bien évidemment au programme, notamment le gros morceau du jeu, la Batmobile. Véritable tank sur patte, la tuture de Batou en plus d'être un moyen de transport peut se transformer également en véritable tank de guerre via une simple touche.



En effet, de nombreux drones seront à détruire dans AK, obligeant Batman à sortir le grand jeu, ce qui m'amène à vous parler des combats de tanks de la Batmobile. Plutôt fendart au début, surtout à l'effet de puissance incroyable de la voiture, ils se révèlent au final à la longue très très répétitif , barbant et peu intéressant, et surtout il yen a beaucoup trop, surtout vers le fin du jeu



Ils se répètent beaucoup, et le jeu en a clairement abusé, car en plus de l'histoire principale, même les quêtes annexes vous imposeront des combats de tanks... On a dû mal parfois à se croire dans un Batman tant ça pétarade de partout, alors OK c'est la guerre dans cet épisode mais bon...



Hors les combats de tanks, la Batmobile est omniprésente et qui bien que incroyablement jouissif à utiliser, elle se révèle un peu trop "envahissante" dans le jeu, et on doit l'utiliser rien que dans l'aventure principale 60 % du jeu environ. Je trouve que le jeu nous l'impose trop et pour beaucoup trop de choses, donc au final c'est une bonne chose qu'elle soit dans le jeu ça c'est sûr, mais j'aurai aimé qu'elle soit peut être un peu moins exploitée.



Au niveau des nouveautés, les combats déjà excellent se retrouve également renforcer avec la possibilité maintenant en plus de nouveaux mouvement d'utiliser les éléments du décors, que c'est joussif par exemple lorsque Batman explose la tronche d'un ennemi dans un écran ou quand il fait tomber une lampe sur leur trogne. Plus brutal que ses aînés, AK ne fait pas dans la dentelle, les ennemis souffrent des coups de Batman, du sang fait également son apparition sur les personnages. D'ailleurs, c'est le seul Arkham qui est Pegi 18.



Les phases d'infiltration ont également était revues, avec la possibilité par exemple via la nouvelle tenue de Batman de neutraliser 5 ennemis max en un temps record. J'ai noté du mieux sur l'IA également, avec des ennemis un peu plus futés que d'habitude, avec des présence de drone, des camouflage sur les ennemis vers la fin qui empêchent de les voir via le mode détection etc...



Après on échappe pas non plus à un sentiment de "déjà jouer" car au final ça n'a pas non plus énormément évoluer hors Batmobile qui est la nouveauté ultime.



Gotham est sublime mais je regrette que les environnements traversés hors open world soit un peu moins marquant que pouvait l'être l'hôtel Royal de Origins ou le Manoir de Asylum par exemple. Mention spéciale tout de même au Studio de Cinéma et à son décors de maison hanté.



Mais là où Arkham Knight est brillant, c'est sur sa mise en scène, son histoire qui pousse Batman à ses limites, et à ses moments du scénario vraiment prenant. Notamment vers la fin, le trip psychologique de la fin du jeu révèle du pur génie ! Le grand Méchant du jeu a savoir l'Épouvantail est très réussi, et même l'Arkham Knight qui même si les fans inconditionné n'auront pas tarder à deviner qui c'est reste franchement une bonne idée.



La vraie fin du jeu est excellente mais elle oblige le joueur à terminer le jeu a 100 % et se farcir les 242 énigmes de l'homme Mystère...



Certaines Quêtes annexes sont également très cool notamment Man-Bat, mais ma préférée reste la coopération entre Batman et Catwoman dans l'orphelinat de L'homme Mystère. Finir le jeu à 100 % vous prendra un bon paquet d'heures, car oui il ya de quoi faire !



Retour aussi d'une OST vraiment bonne avec des thèmes ultra percutant, "Inner Demon" notamment et d'une ambiance toujours aussi délicieuse et sombre comme jamais, l'aspect "fin du monde" ou en tout cas de Gotham règne en maître.



Gros bémol cependant concernant les boss qui se révèlent franchement décevant dans cet épisode, des combats de tanks pas très intéressant au spamming de touche QTE, c'est dommage car City avait clairement fait un effort là dessus, ici, en plus de n'avoir aucun vrai boss final, ils sont tous décevant, ou presque...



Conclusion : Si il n'est pas mon épisode préféré de la trilogie Rocksteady, AK reste un très bon jeu. Magnifique graphiquement, gameplay très complet et variés, la Batmobile est fun à utiliser et puissante bien que omniprésente, et les combats de boss sont foirés. Il reste un jeu malgré tout très prenant à faire, grâce à son histoire captivante et son épilogue très très réussi. Ces moment psycho relèvent du pur génie et il serait dommage de bouder cet épisode conclusion au multiples qualités. C'est juste pas le meilleur de la trilogie mais c'est pas grave !



Les + :



- Graphiquement impeccable



- La Batmobile reste fun à utiliser et puissante



- Gameplay impeccable



- Une Gotham plus belle que jamais



- Très bon scénario et mise en scène



- Des moments vraiment forts



- Les séquences psycho de pur génie !



- Durée de vie solide



- OST très bonne



- Une magnifique conclusion



- Quêtes annexes réussi dans l'ensemble



- Les combats les plus fun de la trilogie !



- Du mieux dans L'IA



Les - :



- Trop de Batmobile



- Des combats de tanks rébarbatif et trop nombreux



- 242 énigmes pour la vrai fin...



- Combats de boss nul



- Environnement hors Gotham moins marquant que les anciens épisodes



- Un air de "déjà jouer" malgré tout



Note : 17/20



Je rajouterai des images plus tard !