L'information est passée un peu inaperçue avec tous le chambardement de l'actualité, mais Ring Fit Adventure a bien dépassé les(annoncée au cours de ce mois de mai).Gros carton donc pour le successeur de Family Fun Fitness sur NES avec son tapis... cela rappellera des bons souvenirs aux plus vieux d'entre vous.https://www.nintendolife.com/news/2022/05/ring-fit-adventure-switch-sales-have-now-surpassed-14-millionNB : Vu les kilos entassés pendant les heures d'Elden ring, il faudra bien que vous le ressortiez de toute façon.

posted the 05/28/2022 at 05:57 PM by wilhelm