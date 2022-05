Petit article sérieux (le dernier date) autour de ma personne, notamment sur ma Playstation 5 et les différents jeux que je possède! Actuellement sur Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, que j'apprécie bien, le reste de mes jeux (dont une bonne partie est finie a 100%) sont tous "Platine"!Voici donc mon classement, faisant ainsi une petite synthèse 1an et demi après la sortie de la console et un petit coup d’œil sur mes futurs achats de l'année !N°12: Lego Star Wars: LSS.N°11: Scarlet NexusN°10: Stranger of paradise: FFON°9: Demon's SoulsN°8: Elden RingN°7: Tales of AriseN°6: Demon Slayer: THCN°5: Marvel's Spider-Man: Miles MoralesN°4: Horizon II: Forbidden WestTrio gagnant:N°3: Marvel's Les gardiens de la galaxieN°2: Ratchet&Clank: Rift ApartN°1: Final Fantasy VII Remake: Intergrade(Classement effectué par préférence et que je retouche quelques fois! Pas un classement par rapport à la qualité individuel des jeux). Le trio de tête est une masterclass me concernant! Marvel's LGDLG restera ma plus grosse surprise pour le moment, je m'attendais a un jeu moyen façon The Avengers, au final un excellent titre dont la narration est excellente. Ratchet&Clank: RA, visuellement une dinguerie (le plus beau jeu current-gen sur les consoles actuelles) avec une histoire sympathique. FF7R: Intergrade, rien à dire, juste que c'est une fucki** pépite ! Vivement la suite! En tout cas EXCELLENTE première année pour la console, un régal!Mes prochains jeux de l'année:- Jojo's Bizarre Adventure: ASBR- One Piece Odyssey- Forspoken- God of War: Ragnarök- Hogwarts Legacy : L'Héritage de PoudlardDu très très lourd en route!