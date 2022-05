Beastroid Vol 001 est la première collection NFT futuriste d'Inafune-san intégrée à d'incroyables utilitaires. Alors qu'il met un pied dans le Metaverse, PolkaFantasy est fier de présenter les débuts officiels de la collection robo-révolution sur son tout nouveau Marketplace 2.0.













Merci les NFT pour nous avoir donné une collection artistique où Madona est à poil "donnant naissance un tas de trucs", mais ça n'est pas le sujet ici. Ici c'est JVVisiblement, par un pur hasard des circonstances, un projet NFT / metaverse par les japonais de PolkaFantasy (ayant lancé son univers metaverse RPG, a priori un marketplace de NFT japonais à la Open Sea aussi) impliquant Keiji Inafune, le designer de Mega Man et créateur du jeu Mighty n°9, aurait été trouvé sur Internet et depuis le site web du projet a été supprimé. Genre possiblement les mecs ils bossaient sur leur site web en total découvert et une simple recherche sur Google a pu donné cette infoUne usurpation ou bien manque de chance ? Ça fait débat, mais on parle de d'Inafune qu'en même. En attendant voici quelques aperçus de la collection de robots qui serait mise en vente si tout cela est vrai :