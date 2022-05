Falaises écarlates

le lieu où se rencontrent mer et feu

avait été teasé dans la précédente aventure d'Aloy par différents indices. L'un d'eux était un glyphe dont le titre est tout simplement "L’Ouest Prohibé", qu'on peut trouver à l'Arche du Blason.C'est Udain, un soigneur qui relate les récits de ceux qui y sont allé, et en sont revenus empoisonnés, blessés, mourants ou rendus fous par ce qu'ils avaient vécu là-bas."[...][...]"Le lac sans rive dont les eaux gonflent est bien évidemment l'océan et ses vagues. Ce document avait révélé, sans qu'on le sache, le lieu où devra se rendre Aloy pour poursuivre sa mission.Y aurait-il des indices au sujet de l'endroit où se déroulerait une possible future extension ?Dans, la mission annexe "Inondation" nous fait entrer dans "Le mur gris", un immense barrage en ruine. Là on y sauve Gildun, un Oseram qui dédie sa vie à fouiller les ruines des anciens à la recherche d'artefacts de valeurs, mais préférant l'exploration elle-même à son butin.Gildun a apparemment trouvé une route vers l'Ouest Prohibé, car à l'entrée du "Casse-vertèbres" on trouve un glyphe intitulé "Le Barrage de l'échec." Il s'agit d'un parchemin écrit par la main du ratisseur." (Burning shores en VO, Rivages brûlants).Dans, la mission annexe "Goûts acquis" nous fait rencontrer Brin, un shaman Banuk accroc au "sang" de machine, et banni par sa tribu à cause de cette dégoûtante habitude. Il demande à Aloy de lui ramener du sang de différentes machines afin d'étancher sa soif.A chaque fois qu'il en ingurgite, il a des visions du passé qui semblent correspondre à ce qu'il s'est réellement produit, mais la dernière fois il a une vision du futur, effrayante, annonciatrice des événements à venir dans Forbidden West. Il nous dit qu'il doit partir vers l'Ouest, tout en conseillant à Aloy d'en faire de même et que si elle survit, qu'elle l'y cherche, en rêve.Brin s'est bien dirigé vers sa destination, comme le glyphe "Rêves de machines" en atteste. C'est un journal taché d'huile écrit par un Oseram, laissé à côté de son cadavre à l'est du "Promontoire de la Terreur".(crazy blood drinkers en VO).Les Falaises écarlates, le lieu où se rencontrent mer et feu, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un volcan en bord de plage, dont la lave s'écoule dans la mer. Même si dans Frozen Wild on visitait l'intérieur du "Fût du Tonnerre", un autre volcan, une extension nommée Burning Shores qui se passerait sur une île volcanique dont on pourrait explorer les grottes sous-marines, ça aurait du sens.Gildun et Brin sont deux personnages assez développés mais qu'on a pas revu, le fait qu'ils soient mentionnés dans deux glyphes qui parlent d'un lieu mystérieux vers lequel nos compères se dirigent, laisse penser que ce n'est peut-être pas un hasard.Ce serait intéressant de retrouver le maladroit mais sympathique Gildun, mais c'est surtout Brin que j'ai envie de revoir, le shaman shooté au sang de machines complètement perché... mais pas tant que ça finalement. J'étais d'ailleurs déçu que ce ne soit pas le cas, et étonné aussi, vu qu'il nous avait dit de le retrouver dans l'Ouest Prohibé.