Je poste mon avis concernant le jeu après l'avoir terminé en mode ouragan.



Kirby et le monde oublié aurait pu être un bon jeu, vraiment, digne du gameplay de Nintendo et une bonne alternative aux jeux Mario. Seulement, au delà des graphismes plutôt convaincants, et d'une durée de vie assez suffisante, le jeu souffre d'un défaut majeur : sa maniabilité.



Et oui, je suis assez surpris, mais c'est bel et bien d'un jeu Nintendo dont je me plains de la maniabilité. Et ce pour plusieurs raisons :



- Les angles de caméras. Assez bien situées dans l'ensemble, les angles de caméras peuvent parfois devenir une vraie plaie empêchant de réaliser correctement un saut ou un passage de plate forme à cause de la façon dont ils peuvent obstruer l'impression de profondeur du jeu. C'est bien simple, le jeu aurait vraiment gagné à sortir sur une 3DS car vraiment, on a l'impression que les angles de caméras ont été placés par des développeurs habitués à cette plateforme, tant parfois ils ne sont pas judicieux sur une TV en 2D. Cela entraine un premier effet rageant.



- L'utilisation de la manette. Là, pour le coup, il y a un vrai problème de game design. Pratiquement toutes attaques ou actions sont réalisées via le bouton B, qui peut être gardé appuyé ou simplement pressé, en fonction de l'effet recherché. Seulement voilà, parfois cela mène à des aberrations de gameplay, où deux actions demandées pour passer un niveau demandent d'appuyer sur le même bouton... qui réagit aléatoirement sans savoir ce que vous voulez vraiment. Une action consiste à appuyer sur B puis le maintenir appuyé, seulement au moment où vous pressez B, l'action de B qui consiste seulement à le pressé une fois va s'enclencher, annulant la possibilité de réaliser l'autre action que vous vouliez entreprendre en maintenant B, et laissant Kirby comme un âne qui ne fait rien après avoir réalisé son action "B pressé", vous obligeant à recommencer en espérant que cette fois ci l'action du B pressé n'interviendra pas en premier pour vous laisser le temps de faire l'action B maintenu...

Du grand n'importe quoi. Avec tous les boutons que la manette possède ( et certains inutilisés..., comme le "-" ), il y avait franchement matière à faire beaucoup mieux.



- Les actions contre intuitives de certains passages chronométrés. Beaucoup de boutons à appuyer avec peu de temps pour réagir, avec les défauts précités, cela peut quelquefois entrainer certains arrachage de cheveux. Et notamment lorsqu'il faut esquiver ( bouton R + A, ou R + direction ), où Kirby est un peu lent à réagir face au timings de certains boss ( surtout à la fin ).





Le jeu compense ces défauts par une difficulté réduite dans les 3/4 du jeu, comme si les développeurs avaient compris qu'ils avaient pas super réussit leur gameplay. Seulement à la fin le jeu se corse drastiquement, et si cela reste tout à fait raisonnable pour un gamer moyen, les défauts de maniabilité deviennent d'autant plus flagrants.





En conclusion, je mets un carton jaune à Nintendo, pour n'avoir pas réussi à peaufiner leur jeu de manière correcte et de n'avoir pas sorti un jeu à la hauteur de leur réputation dans le seul domaine où ils sont sensé exceller au dessus de la concurrence : la maniabilité.



De plus, je tiens à rappeler que la cible du jeu reste un public jeune, et que pour ce public là, ces défauts seront d'autant plus rédhibitoires ( je peux en témoigner, ayant deux enfants de 5 et 7 ans, incapables de pouvoir terminer un jeu pareil ).



Ma note personnelle : 6/10